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Çavuşoğlu, Lavrov İle Bir Araya Geldi… Gündemde Kıbrıs Da Vardı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 5. Toplantısı öncesi çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Lavrov İle Bir Araya Geldi… Gündemde Kıbrıs Da Vardı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 5. Toplantısı öncesi çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

01 Aralık 2014 Pazartesi 11:43
Çavuşoğlu, Lavrov İle Bir Araya Geldi… Gündemde Kıbrıs Da Vardı
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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 5. Toplantısı öncesi çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ÜDİK toplantısı için bugün Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e refakat eden Lavrov ile Çavuşoğlu, hem toplantıya ilişkin son hazırlıkları gözden geçirdi hem de gelecek dönemdeki ziyaret takvimini ele aldı.

İki bakanın, ÜDİK toplantısı sırasında ve daha sonra imzalanacak anlaşmalar ile bir sonraki toplantının hazırlıkları kapsamında Lavrov'un 2015'te Türkiye'ye gelmesi konularını görüştüğü ifade edildi.

Türkiye-Rusya arasındaki ikili, ekonomik ve ticari ilişkiler ile turizm hususlarının masaya yatırıldığı görüşmede, 2015'te Antalya'da düzenlenecek G20 zirvesi için Putin'in Türkiye'ye gelmesi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın sekreteryasının taşınması konularının gündeme geldiği belirtildi.

Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşıLavrov'un, Suriye, Irak, Ukrayna ve Kıbrıs gibi bölgesel konuları da ele aldıkları, bu çerçevede Suriye'de akan kan ve göç dalgasının durdurulması için nasıl adım atılması gerektiğine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu, bu konuda çok açık bir işbirliği ve müzakere süreci olduğu kaydedildi.

Ukrayna'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu'nun çalışmalarının faydasından bahsedilen görüşmede, Türkiye'nin, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımayacağı yinelendi.

Kıbrıs konusunda ise Rus tarafı, kesintiye uğrayan müzakerelerin bir an önce başlaması ve olumlu bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini dile getirerek bu konuda olumlu tutum takınacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ile Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 5. Toplantısı öncesi çalışma Kahvaltısında Bir Araya Geldi.
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