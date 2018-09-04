Çavuşoğlu Konutunda Yetiştirdiği Kavunları Gazetecilere İkram Etti

TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, DIŞİŞLERİ BAKANI KUDRET ÖZERSAY İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ RESMİ KONUTUN BAHÇESİNDEN YETİŞTİRDİĞİ KAVUNLARI GAZETECİLERE VE KONUK HEYETE SUNDU

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda yetiştirdiği kavunları dilimleyerek gazetecilere ve konuk heyete ikram etti.

Çavuşoğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gittiği Kırgızistan'dan dönüşünde Özersay ile bir araya geldi.

Görüşmeden önce Resmi Konutun bahçesinde yetiştirdiği kavunlarıyla ilgilenen Bakan Çavuşoğlu, olgunlaşan kavunları topladı.

Çavuşoğlu, görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısını takip etmek üzere konuta gelen gazetecilere, bakanlık personeline ve konuk ülke heyetine kavunları ikram etti.

Bahçesinden kendi elleriyle topladığı kavunları dilimleyen Çavuşoğlu, "Afiyet olsun" diyerek konuklarına ikramda bulundu.

Antalyalı olan Çavuşoğlu, ailesinden gelen tarıma ilgisi nedeniyle Resmi Konutun bahçesinde kavun yetiştiriyor.

