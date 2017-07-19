Çavuşoğlu: 'KKTC İle İstişare Ederek Adım Atacağız'

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bundan sonraki süreçte KKTC ile istişare ederek ona göre adım atacağız" dedi.

Azerbaycan ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz müzakere sürecini Türkiye olarak güçlü şekilde destekledik. Ocak ayında Cenevre'de, geçtiğimiz haftalarda da Crans-Montana'da konferanslar düzenlendi. 11 gün devam etmesine ve bizim tüm yapıcı çalışmalarımıza rağmen Rum tarafının bu parametrelerle bir çözüme hazır olmadığını, böyle bir çözüme yanaşmadığını, yanaşmayacağını biz de gördük, Birleşmiş Milletler de gördü. Bundan sonraki süreçte de KKTC ile istişare ederek ona göre adım atacağız."