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Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğiz“

Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğiz“

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:21
Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğiz“

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2019 bütçesine ilişkin sunum yapan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  "Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğiz" dedi.
Çavuşoğlu, Yunanistan'daki FETÖ iltisaklı şahıslar ve Batı Trakya Türk Azınlığının sorunlarını da her vesileyle dile getirdiklerini belirtti.
Türk tarafının tüm yapıcı yaklaşımına rağmen Rum tarafının yönetimi, ekonomiyi ve gücü paylaşmak istememesi nedeniyle Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerinden sonuç alınamadığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"KKTC'nin yurt dışındaki temaslarının arttırılması, daha fazla ofisin açılması için, diğer taraftan KKTC pasaportunun daha fazla ülkede geçerli olması için kardeşlerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkeyiz. Ülkemizin Kıbrıs Adası'nın batısında ve kuzeyindeki deniz alanlarındaki meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri aldık. Bu konuda kimsenin bir macera içerisine girmesini istemeyiz. Bu tür gelişmelerde karşılığını verdiğimizi görüyorsunuz. Ada etrafındaki hidrokarbon zenginlikleri üzerinde Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır. Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğimizi herkese çok net bir şekilde söylüyoruz."
 

Son Güncelleme: 14.11.2018 18:19
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