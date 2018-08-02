Çavuşoğlu, Japonya ve İran dışişleri bakanlarıyla görüştü

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU SİNGAPUR'DA

Singapur, 2 Ağustos 18 : Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ilk olarak Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile bir araya geldi. Görüşmede Çavuşoğlu ve Kono, ikili iş birliği alanlarını, Sinop Nükleer Santral Projesi'ni ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin en kısa sürede açılmasına yönelik atılacak adımları değerlendirdi.

Çavuşoğlu ve Japon mevkidaşı ayrıca Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel konuları da ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Türkiye-Japonya iş birliğinde pek çok alanda önemli bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi karşılıklı üst düzey ziyaretlerle devam ettirmek istiyoruz. Dışişleri Bakanı Taro Kono ile Singapur'da görüşmemizde ikili konular ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik." mesajını paylaştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ve Zarif'in görüşmede ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

51. ASEAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'dan oluşan ASEAN ülkelerinin yanı sıra "ASEAN Diyalog Ortakları" Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda ile "Sektörel Diyalog Ortakları" Türkiye, Pakistan, Norveç, İsviçre ile ASEAN Bölgesel Forumu'na (ARF) dahil 30 ülkenin dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları katılıyor.

ASEAN ile Türkiye arasında geçen yıl "Sektörel Diyalog Ortaklığı" kurulmasının ardından ilk "ASEAN-Türkiye Üçlü Bakanlar Toplantısı"nda dün ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi ve ASEAN 2018 Dönem Başkanı Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya gelen Çavuşoğlu, toplantı çerçevesinde diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunuyor.

Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından toplantıya ilişkin, "ASEAN'ı dünyadaki en başarılı bölgesel entegrasyon örneklerinden biri olarak değerlendiriyoruz. Ülkemiz ile ASEAN ve üye ülkeleri arasında hızla büyüyen kurumsal ilişkilerden memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

