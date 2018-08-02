banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97211
ALTIN
195.318
DOLAR
4.9773
STERLİN
6.5577
EURO
5.8072
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Yarın 2 saat elektrikler kesilecek...
Dikkat yarın o bölgelerde elektrikler kesilecek...
Yarın 7 saat o bölgeye...
Hırsızlık yaptığı yerde bulundu
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERDE BULUNDU
Umuda yolculuk yalan oldu
UMUDA YOLCULUK YALAN OLDU
banner282
Flaş Haber
Umuda yolculuk yalan oldu
Kapat

Çavuşoğlu, Japonya ve İran dışişleri bakanlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, Japonya ve İran dışişleri bakanlarıyla görüştü

02 Ağustos 2018 Perşembe 06:33
Çavuşoğlu, Japonya ve İran dışişleri bakanlarıyla görüştü

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU SİNGAPUR'DA
Singapur, 2 Ağustos 18 : Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor. 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ilk olarak Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile bir araya geldi. Görüşmede Çavuşoğlu ve Kono, ikili iş birliği alanlarını, Sinop Nükleer Santral Projesi'ni ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin en kısa sürede açılmasına yönelik atılacak adımları değerlendirdi. 
Çavuşoğlu ve Japon mevkidaşı ayrıca Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel konuları da ele aldı.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Türkiye-Japonya iş birliğinde pek çok alanda önemli bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi karşılıklı üst düzey ziyaretlerle devam ettirmek istiyoruz. Dışişleri Bakanı Taro Kono ile Singapur'da görüşmemizde ikili konular ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik." mesajını paylaştı.
Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ve Zarif'in görüşmede ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.
51. ASEAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI
51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'dan oluşan ASEAN ülkelerinin yanı sıra "ASEAN Diyalog Ortakları" Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda ile "Sektörel Diyalog Ortakları" Türkiye, Pakistan, Norveç, İsviçre ile ASEAN Bölgesel Forumu'na (ARF) dahil 30 ülkenin dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları katılıyor.
ASEAN ile Türkiye arasında geçen yıl "Sektörel Diyalog Ortaklığı" kurulmasının ardından ilk "ASEAN-Türkiye Üçlü Bakanlar Toplantısı"nda dün ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi ve ASEAN 2018 Dönem Başkanı Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya gelen Çavuşoğlu, toplantı çerçevesinde diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunuyor.
Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından toplantıya ilişkin, "ASEAN'ı dünyadaki en başarılı bölgesel entegrasyon örneklerinden biri olarak değerlendiriyoruz. Ülkemiz ile ASEAN ve üye ülkeleri arasında hızla büyüyen kurumsal ilişkilerden memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 

banner288
Son Güncelleme: 02.08.2018 09:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Abd'nin Türk Bakanlara Yaptırım Kararına Tepki; “karşılıksız Kalmayacak”
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Abd'nin Türk Bakanlara Yaptırım Kararına Tepki; “karşılıksız Kalmayacak”
TC Adalet Bakanı Gül: “Benim bu topraklarda yaşamak ve ölmek dışında düşüm olmadı”
TC Adalet Bakanı Gül: “Benim bu topraklarda yaşamak ve ölmek dışında düşüm olmadı”
TBMM'deki 4 siyasi partiden ABD'ye ortak tepki
TBMM'deki 4 siyasi partiden ABD'ye ortak tepki
Türkiye'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi
Türkiye'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi
ABD'den İki Türk Bakana Yaptırım Kararı
ABD'den İki Türk Bakana Yaptırım Kararı
Anne ve bebeğini şehit eden patlayıcı, mutfak tüpüne tuzaklanmış
Anne ve bebeğini şehit eden patlayıcı, mutfak tüpüne tuzaklanmış
Üzerine yıldırım düşen genç savcı hayatını kaybetti
Üzerine yıldırım düşen genç savcı hayatını kaybetti
Şehit anne ve bebeğine veda
Şehit anne ve bebeğine veda
Devlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki
Devlet Bahçeli'den kalleş saldırıya sert tepki
Nazlı Çelik'ten duygu dolu paylaşım!
Nazlı Çelik'ten duygu dolu paylaşım!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim