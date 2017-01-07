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07 Ocak 2017 Cumartesi 14:52

Çavuşoğlu'dan Kıbrıs Konusunda Önemli Açıklamalar

Çavuşoğlu'dan Kıbrıs Konusunda Önemli Açıklamalar
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Çavuşoğlu'dan Kıbrıs Konusunda Önemli Açıklamalar
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, Türk tarafının Kıbrıs’ta çözüm konusunda her zaman herkesten bir adım önde olduğunu belirterek gelinen aşamanın artık son fırsat penceresi olduğunu vurguladı.
New York’ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs konusunu enine boyuna değerlendirdiklerini belirtti.

Yunan mevkidaşı Kocias ile görüşmesinde ise güvenlik ve garantiler konusunu ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, “Biz çözüm konusunda her zaman herkesten bir adım önde olduk.” ifadesini kullandı.
Kıbrıs’ta adil, kalıcı, iki kesimliliğe dayanan bir çözümü desteklediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, “Umarım KıbrısRum tarafı ve Yunanistan da aynı anlayış içinde olur ve 12 Ocak’ta başlayacak konferanstan bir sonuç elde ederiz. Şunu hep söyleyegeldik, artık bu son fırsat penceresidir. Bu anlamda yürütülen son müzakerelerdir. Bu fırsatın kaçırılmamasını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta güvenlik ve garantörlükle ilgili soru üzerine de Kıbrıs konusunda hiç tek taraflı düşünmediklerini söyledi.
Türkiye’nin esas sorumluluğunun KKTC’nin mevcut tehdit ya da oluşabilecek tehditler konusundaki endişelerini gidermek ve güvence vermek olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC’deki tüm liderlerin Türkiye’nin garantörlüğünün vazgeçilmez olduğunu belirttiklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, “1960’tan 1974’e kadar Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarını kısa sürede unutmasını beklemek gerçekçi değil” dedi.
Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bakınca Kıbrıs için tehditler olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, tüm bunlar karşısında Kıbrıs Türk halkının kendisini güvencede hissetmek istediğini aksi takdirde bir anlaşma olsa bile referandumda destek bulamayacağını kaydetti.
Rum halkı ve Yunanistan’ın düşüncelerini de anlamak istediklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, bunun taviz anlamına gelmeyeceğini vurguladı.
Ada’da Türk askeri bulunmasına ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, “Eğer geleceğe yönelik kafanızda hasmane tutumlarınız yoksa orada Türk askerinin bulunmasından da rahatsız olmamanız gerekiyor.” dedi.


 
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