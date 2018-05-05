Çavuşoğlu: “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni sistemle türkiye daha güçlü ve istikrarlı olacak”

“SİSTEM SADECE ŞAHISLARA BAĞLI KALMAYACAK. HEPİMİZ FANİYİZ, GELİRİZ GEÇERİZ”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de istikrar ve güven olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni sistemle Türkiye daha güçlü ve istikrarlı olacak. Sistem sadece şahıslara bağlı kalmayacak." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun açılış töreninde, Türkiye'nin nasıl değiştiğinin görülmesi ve kısır döngülerden kurtulması gerektiğini ifade etti.

Dünyada 10 mega projenin 6'sının Türkiye'de gerçekleştiğini dile getiren Çavuşoğlu, 2023 hedeflerini söylerken boş laf yapmadıklarını, projeyi ortaya koyarak Türkiye'yi hedeflerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Herkesin Türkiye'ye projelere katılmak ve finansman getirmek için yarıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Çünkü Türkiye'de istikrar ve güven var. İnşallah önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni sistemle Türkiye daha güçlü ve istikrarlı olacak. Sistem sadece şahıslara bağlı kalmayacak. Hepimiz faniyiz, geliriz geçeriz. Sistem ve devlet güçlü olacak ama millet için var olan devlet güçlü olacak. Millete hizmet eden ve hizmetkar olan devlet güçlü olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük hedefleri olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Edirne'den Kars'a hızlı tren projesinin konuşulduğunu, yolun Antalya, Trabzon ve Diyarbakır ile bağlantısının olacağını ifade etti.

Düz bir proje değil, 40 milyar dolarlık projeden bahsettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Avrupa'ya gittiğimiz herkes 'Tren yoluna bizde bağlanmak istiyoruz' diyor. Özbekistan attığı her adımı Türkiye ile atmak istiyor. Türk konseyine şimdi üye olacaklar. 20 yıllık bir boşluk oldu. Sebepleri biliyoruz ama geçmişin hesaplarını yapmaktansa geleceğe odaklanmamız lazım." diye konuştu.

"ELEKTRONİK OY VERME SİSTEMİNE GİTMEK GEREKİYOR”

Yeni seçimde sandığa gidemeyen vatandaşlara geçmişteki eziyetlerin yaşatılmayacağına değinen Çavuşoğlu, ileriki seçimlerde elektronik oy verme sistemine gitmeleri gerektiğini bildirdi.

Özellikle yurt dışındaki vatandaşların oy vermekte zorluk çektiğini belirten Çavuşoğlu, "Dünya ve Türkiye değişiyor. Bizim de ayak uydurmamız ve güvenli bir ortamda herkesin oyunu kullanması lazım." dedi.

Devletin her daim halkının yanında olduğunun bilinmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, dünya mazlumlarının da yanlarında olduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, vatandaşın yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde TİKA, THY, Kızılay ile dünyanın her yerinde bizden yardım bekleyen insanlara, ülkelere ilk yardımı biz ulaştırıyoruz. Güçlü devlet böyle olur. Çok silah üretmek, nükleer silahla itibar kazanılmaz. Sizin yumuşak gücünüz yoksa bu gücünüzü yardım, şefkatle sunmazsanız size saygı duyulmaz. Biz bunu yapıyoruz. O yüzden dünyada insani yardımda birinci sırada Türkiye'dir, Türk milletidir, açık ara öndeyiz. Bu ecdadımızın bıraktığı mirastır."

"BİZ GÜCÜMÜZÜ KÖTÜYE KULLANMIYORUZ"

Dünyada yaklaşık iki milyar ümmetin Türkiye'den medet beklediğini anlatan Çavuşoğlu, bu insanların, toplumların Türkiye'ye güvendiğini söyledi.

Milletin kendilerinden beklentilerinin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz gücümüzü kötüye kullanmıyoruz. Bugün diplomasi ise diplomasi, anlaşma ise anlaşma, uzlaşı ise uzlaşı. Dik durmak gerekiyorsa dik duruyoruz. 'Hadi' demek gerekiyorsa da onu da deriz. Önce bana nasıl davranacağını öğren ama alışıyorlar. 'Bunlar neyine, kime güveniyor.' diyorlar. Ülkemizin ve milletimizin itibarını yükseltmeyi hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

Hedef ve vizyonlarına ulaşmak için çok çalışacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, çocukluklarında yaylaya develerle atlarla göçtüklerini unutmayacaklarını belirtti.

Bunu da gururla her yerde söylediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu benim kültürüm. Tarih kitaplarında adeta ecdadımızdan utandırmaya yönlendirdiler ama milletçe gerçekleri görüyoruz. Biz Osmanlı ile de övüneceğiz. Atatürk ile de övüneceğiz. Tüm ecdadımızla övünüp gurur duyacağız." dedi.

Çavuşoğlu, 22 Nisan'da Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı Yörüklere zulmetti" yönündeki sözlerine ilişkin, "Böyle bir popülizm olur mu? Osmanlı gittiği her yeri Yörüklere teslim etmiştir. Gidin Makedonya'ya, Balkanlara, gidin görün, kimler var. Yörükler var. Nasıl oluyor da tarihi çarpıtarak yanlış söylüyor. Tarih bilgisi var mı, yok mu bilmiyorum ama nifak var, fitne var. Milletimizin içine kimse fitne sokamaz. Biz 81 milyon tek milletiz. Büyük devlet, büyük milletiz." diye konuştu.