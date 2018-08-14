banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93488
ALTIN
251.046
DOLAR
6.5032
STERLİN
8.1834
EURO
7.4098
Harnup hırsızlığı
HARNUP HIRSIZLIĞI
3 kişi tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Sahte evrakla araç sattı
SAHTE EVRAKLA ARAÇ SATTI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

Çavuşoğlu: Brunson’un Durumunda Değişiklik Yok!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin, baskıyla, tehditle, yaptırımlarla, Türkiye ile ilişkilerde ancak kaos yaşayacağını söyledi.

Çavuşoğlu: Brunson’un Durumunda Değişiklik Yok!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin, baskıyla, tehditle, yaptırımlarla, Türkiye ile ilişkilerde ancak kaos yaşayacağını söyledi.

14 Ağustos 2018 Salı 12:03
Çavuşoğlu: Brunson’un Durumunda Değişiklik Yok!


Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin, baskıyla, tehditle, yaptırımlarla, Türkiye ile ilişkilerde ancak kaos yaşayacağını söyledi.
Çavuşoğlu ve 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD'de Brunson ile ilgili sorunu çözmek isteyen grupların da, sorunu sürdürmek isteyen grupların da olduğunu ve bu konuda bir karmaşa olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Büyükelçimizin, ABD ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a söylediği nettir. Daha önce üzerinde konuştuğumuz meseleler var. Bunlarla ilgili taslak yol haritalarımız var, eylem planlarımız var. Tüm bu konulardaki bilgileri bir kere daha güncelledik. Çünkü birinin bildiğini diğeri bilmiyoruz diyor, aynı kurum içinde de böyle şeyler yaşanıyor. Net bir biçimde mesajı verdi büyükelçimiz: 'Baskıyla, tehditle, yaptırımlarla Türkiye ile ilişkilerde ancak bir kaos olur, yani kötüye gider. ABD yaptırım ve tehdit dilini bir kenara bırakıp Türkiye ile diyalogla ilişkileri geliştirebilir' mesajını vermiştir."
Brunson'ın sağlık durumu nedeniyle şu anda ev hapsinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün de yanlış bilmiyorsam, maslahatgüzar da, konsolosluk erişimi orada da devam ediyor, kendisini ziyaret edecek. Sonuçta Brunson'ın durumunda herhangi bir değişiklik yok." diye konuştu.
DOLARDAN KAÇMA EĞİLİMİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK
ABD'nin bu tutumunun Rus mevkidaşı Lavrov'un da söylediği gibi "kelebek etkisi" yaratmaya başladığını belirten Çavuşoğlu, ABD'nin parasını ve gücünü sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'nın özellikle önemli ülkelerine de saldırmak için kullanmaya başladığını söyledi.
Çavuşoğlu, "Dolardan kaçma eğilimini şimdiden görmeye başladık. Bu, ABD'nin ve ABD'nin parasının, doların itibarını da zedeliyor. ABD'nin bir an önce bu hatalı politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Avrupa'daki tepki ve endişenin iki boyutu var: Birincisi istikrarlı ve ekonomisi güçlü bir Türkiye Avrupa için ve tüm komşuları için önemlidir. İkincisi, bugün Türkiye, yarın herhangi bir AB ya da Avrupa ülkesi olabilir. Zaten NATO Zirvesinde de bunu tüm liderler gördü." değerlendirmesinde bulundu.
SURİYE ORDUSU’NUN İDLİB HAZIRLIĞI
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye’deki gelişelere de değindi. Çavuşoğlu, "Terörist var diye tüm İdlib'i bombalamak, hastaneleri, okulları bombalamak, sivilleri bombalamak, öldürmek bir katliam olur ve ciddi bir kriz yaratır." dedi.
Türkiye ve Rusya liderlerinin de bu konuda sık sık telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu "Askerlerimiz, istihbaratımız ve tüm ilgili kurumlarımız da kendi arasındaki çalışmaları sürdürüyor. Bu iş birliği içinde İdlib sorununa da bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum." ifadesini kullandı.
İdlib bölgesinde 3 milyondan fazla sivilin yaşadığının söylendiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Ama İdlib bölgesinde bazı terör grupları da var. Bunlar Halep'ten, Doğu Guta'dan ve Humus'tan geldi. Özellikle daha önce kuşatılmış bölgelerden açılan koridorlar sonrasında silahlarıyla beraber geldiler. Bu terörist gruplar sadece başkalarına veya İdlib bölgesinin dışına değil ama özellikle İdlib içindeki sivillere ve muhalif gruplara da tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla yapılacak iş basit. Biz sonuç alıcı bir stratejiyle Rusya ile beraber, diğer ortaklarımızla beraber, istihbaratlarımız, askeri güçlerimiz bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmemiz lazım. Yani terörist var diye tüm İdlib'i bombalamak, hastaneleri, okulları bombalamak, sivilleri bombalamak, öldürmek bir katliam olur ve ciddi bir kriz yaratır. Yani felaket olur."


 

banner288
Son Güncelleme: 14.08.2018 15:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li Papaz Brunson'ın “Ev Hapsi“ne İkinci İtiraz
ABD'li Papaz Brunson'ın “Ev Hapsi“ne İkinci İtiraz
“Her Türlü Düzenlemeyi Yapmaya Hazırız“
“Her Türlü Düzenlemeyi Yapmaya Hazırız“
112 adrese FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
112 adrese FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
Adana'da terör operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da terör operasyonu: 10 gözaltı
Sahte çağrı merkezi kurarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi
Sahte çağrı merkezi kurarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi
Türk Hava Yolları'ndan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek
Türk Hava Yolları'ndan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek
Bakan duyurdu! Sanayiciye 1,2 milyar liralık yeni destek
Bakan duyurdu! Sanayiciye 1,2 milyar liralık yeni destek
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50 bayram indirimi
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50 bayram indirimi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim