Çarşı'nın Darbecilikle Suçlandığı Dava Başladı

Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen duruşmayı izleyen BBC Türkçe'den Rengin Arslan, salonun küçüklüğü nedeniyle mahkeme heyeti ile avukatlar arasında tartışma yaşandığını aktardı.

Sanık avukatlarının daha büyük bir salona geçilmesini talep ettiği, Mahkeme Başkanı Metin Tamirci'nin avukatlara yanıtının "Duruşmayı deplasmana götürmeyelim" olduğu öğrenildi.

BBC Türkçe muhabiri Rengin Arslan, daha sonra tarafların anlaştığını ve büyük salona geçileceğini bildirdi.

Çarşı grubu ve destekçileri ise mahkeme salonu dışında toplanarak yargılananlara destek verdi.

Duruşmayı izlemeye gelenler arasında Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, CHP milletvekilleri İlhan Cihaner, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Umut Oran ve Veli Ağbaba ile ressam Bedri Baykam da var.





Gezi olayları sırasında ekmek almaya giderken gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da yargılananlara destek için duruşmaya katıldı.

Salondaki izleyicilerin dışarı çıkarıldığını kaydeden Arslan, kimlik tespitine başlandığını ve ardından büyük salona geçileceğini aktardı.

Bugünkü duruşmada iddianamenin okunması bekleniyor.



Türkiye'de bir ilk



Türkiye’de ilk kez bir taraftar grubu “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemek” iddiasıyla hakim karşısına çıkıyor.

Davada tutuklu sanık bulunmuyor.

İddianamede grubun, "eş güdümlü olarak Ankara ve İstanbul'daki Başbakanlık ofisini ele geçirerek, yabancı basın organlarına da ülkedeki zaafiyet görünümü görüntüleri servis etmek sureti ile dış destek de alarak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları" iddia ediliyor.

İlk duruşma öncesinde bir açıklama yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair-Webb "Beşiktaş futbol takımı taraftarlarını protestolara katıldıkları için devlet düşmanı olarak yargılamak gülünç bir parodiden öteye geçemez" dedi.

Sinclair-Webb, iddianamenin darbe girişimine işaret eden herhangi bir delil içermediğini vurgulayarak, "Bu insanlar duruşma salonuna hiç girmemeliydi" diye konuştu.



Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi



Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Dokuz polis ise davada müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Çarşı grubu iddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından Eylül ayında yaptığı açıklama ile iddiaları reddetmiş, “Darbelere, anti demokratik teokrasilere karşı olan bizler bugün bu sıfatlarla yan yana getirilmeye çalışılıyorsak bu bir trajedi değil komedidir" demişti.

Çarşı grubunun liderlerinden Cem Yakışkan ise aynı gün BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada ve "Biz daha Beşiktaş'ta başkanı deviremiyoruz. Ne darbesi? Biz muhalefete de muhalifiz. Biz onları da beğenmiyoruz. Haksızlığı babam yapsın, babama da muhalifiz. Biz vicdanımıza göre hareket eden bir taraftar grubuyuz. Nerede bir haksızlık varsa ona tepkimizi gösteririz" demişti.



Kaynak BBC Türkçe