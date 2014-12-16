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ÇArşı 1-0 önde!

çArşı grubuna açılan davanın ilk duruşması başladı. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki dava yetersiz bir salonda görülüyordu. Avukatlar daha büyük bir salon talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etti.

ÇArşı 1-0 önde!

çArşı grubuna açılan davanın ilk duruşması başladı. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki dava yetersiz bir salonda görülüyordu. Avukatlar daha büyük bir salon talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etti.

16 Aralık 2014 Salı 12:38
ÇArşı 1-0 önde!
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Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyesi 35 tutuksuz sanık hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan açılan davanın ilk duruşması başladı. Sanıkların savunmak için İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 100 avukat duruşmaya katıldı.

HAKİMDEN DEPLASMAN YORUMU

Duruşmada başladıktan sonra söz alan tutuksuz sanıkların Avukatı Ömer Kavilli, "Bu salonda bu duruşmanın görülmesi mümkün değil. Alt yapı yetersizidir. Daha geniş bir salonda duruşma yapılsın" dedi. Bu sözler üzerine Mahkeme başkanı, "İşi olmayan dışarı çıksın. Avukat, milletvekili, basın mensupları salonda kalsın" diye konuştu. Hakim, "Sanık sayısı, izleyici sayısı dikkate alınarak oturabiliriz. Ne zaman mahkeme deplasmana gitiyse bir sıkıntı yaşandı. Mümkün mertebe kendi salonumuzda duruşma yapmaya çalıştık" ifadesini kullandı. Avukatlar ise ısrarla duruşma salonun küçük ve yetersiz olduğunu dile getirdi.

"BURADA DEPLASMAN YOK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Burada bir taraftar grubu yargılanıyor. Burada deplasman yok" diyerek mahkeme başkanına tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, "Kimlik tespiti ve iddianame okunduktan sonra duruşmayı büyük salona alacağız" dedi. Avukatlar da, "Bu şekilde kimlik tespiti de mümkün değil" yanıtını verdi.
 
Son Güncelleme: 16.12.2014 12:39
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