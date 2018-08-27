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Çankırı’da şoke eden görüntü!

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kadını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüsünü çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüyü izleyenler, minibüs sürücüsüne tepki gösterdi.

Çankırı’da şoke eden görüntü!

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kadını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüsünü çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüyü izleyenler, minibüs sürücüsüne tepki gösterdi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:52
Çankırı’da şoke eden görüntü!

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kadını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüsünü çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüyü izleyenler, minibüs sürücüsüne tepki gösterdi.

Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasına bağlı kadını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen kadının bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzleyenlerin gözlerine inanamadığı görüntüler Çankırı'da kaydedildi. DHA

İzleyenlerin gözlerine inanamadığı görüntüler Çankırı’da kaydedildi. DHA

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, zaman zaman başını hareket ettiren kadının, minibüsün arkasına bağlı olarak uzun süre seyahet ettiği görülüyor. Sürücünün ve kadının kimliği ile nereye seyahat ettiği bilinmiyor

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