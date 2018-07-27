Cani Adam, Köpeği Arabanın Arkasına İple Bağlayarak Sürükledi!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arabanın arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpeğin videosu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpek videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hızla yayılan video binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayla ilgili Muğla polisine çok sayıda ihbarda bulunuldu.

POLİSE İHBAR YAĞDI

Olay, iddiaya göre Fethiye-Altalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı bir otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek sürüklendi. Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsü de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durduruyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi.Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.