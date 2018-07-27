banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94817
ALTIN
191.150
DOLAR
4.8533
STERLİN
6.3794
EURO
5.6613
Kıskançlık cinayet işletti!
KISKANÇLIK CİNAYET İŞLETTİ!
Otobüste taciz iddiası
OTOBÜSTE TACİZ İDDİASI
Kızını taciz etti
KIZINI TACİZ ETTİ
Doğancı'da cinayet
DOĞANCI'DA CİNAYET
banner282
Flaş Haber
Otobüste taciz iddiası
Kapat

Cani Adam, Köpeği Arabanın Arkasına İple Bağlayarak Sürükledi!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arabanın arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpeğin videosu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Cani Adam, Köpeği Arabanın Arkasına İple Bağlayarak Sürükledi!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arabanın arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpeğin videosu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

27 Temmuz 2018 Cuma 01:24
Cani Adam, Köpeği Arabanın Arkasına İple Bağlayarak Sürükledi!

Cani Adam, Köpeği Arabanın Arkasına İple Bağlayarak Sürükledi!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arabanın arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpeğin videosu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpek videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hızla yayılan video binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayla ilgili Muğla polisine çok sayıda ihbarda bulunuldu.

POLİSE İHBAR YAĞDI

Olay, iddiaya göre Fethiye-Altalya  Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı bir otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek sürüklendi. Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsü de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durduruyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi.Polis  sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Model Azra Akın'ın 12 Yaşındaki Fotoğrafı Sosyal Medyada Çok Konuşuldu
Ünlü Model Azra Akın'ın 12 Yaşındaki Fotoğrafı Sosyal Medyada Çok Konuşuldu
İkinci Gol Geldi! Avrupa Liginde Beşiktaş, B36 Torshavn'la Karşılaşıyor
İkinci Gol Geldi! Avrupa Liginde Beşiktaş, B36 Torshavn'la Karşılaşıyor
Nur Yerlitaş canlı yayında anlattı: Hadise'nin annesi...
Nur Yerlitaş canlı yayında anlattı: Hadise'nin annesi...
ABD'li Papaza 'Siyah Fasülye' servisi
ABD'li Papaza 'Siyah Fasülye' servisi
Bahçeli'den ekmeğe zam tepkisi
Bahçeli'den ekmeğe zam tepkisi
Türkiye'den Trump'a rahip Brunson yanıtı
Türkiye'den Trump'a rahip Brunson yanıtı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew İstanbul'da
Adnan Oktar yeni gelen her kıza bunu yapmış!
Adnan Oktar yeni gelen her kıza bunu yapmış!
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim