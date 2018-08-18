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Canan Karatay: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kırmızı etin, yağıyla beraber tüketildiğinde faydalı olduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz." dedi.

Canan Karatay: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kırmızı etin, yağıyla beraber tüketildiğinde faydalı olduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz." dedi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:59
Canan Karatay: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kırmızı etin, yağıyla beraber tüketildiğinde faydalı olduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz." dedi.

Karatay,Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen kitap  imzalama  etkinliğinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda, baklava ve börek  tüketilmesini önermediğini söyledi.

Lezzetli ve doğal olan her şeyin istenildiği kadar yenilebileceğini  aktaran Karatay, baklava yenilecekse sadece bir dilim tüketilmesi gerektiğini  dile getirdi.

Kurban Bayramına ilişkin de açıklamalarda bulunan Karatay, "Bol bol  kuyruk yağını kullanabilirsiniz. Kırmızı et, yağıyla beraber yendiğinde faydalı,  istediğiniz kadar yiyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Türk kahvesinin sağlıklı olduğuna dikkati çeken Karatay, "Kahve en  güçlü antioksidandır, şekersiz olmak şartıyla. Misafirlikte şeker yemeyiniz, bol  bol kahve içebilirsiniz. Yaz döneminde bol bol denize girip, güneşlenip D  vitamini depolamalı. İleri yaşta görülen hastalıkların hiçbiri genetik değildir,  hepsi önlenebilir hastalıklardır. Bu hastalıkların hiçbiri ilaç eksikliğinden  değildir." diye konuştu.

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