banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99253
ALTIN
191.471
DOLAR
4.5675
STERLİN
6.2771
EURO
5.3639
Günal 7 yıl sonra teslim oldu
GÜNAL 7 YIL SONRA TESLİM...
Başı boş köpeklere ateş etti
BAŞI BOŞ KÖPEKLERE ATEŞ ETTİ
Tan 8 gün daha tutuklu kalacak
TAN 8 GÜN DAHA TUTUKLU...
Lefke'de cinayete teşebbüs
LEFKE'DE CİNAYETE TEŞEBBÜS
banner282
Flaş Haber
Lefke'de cinayete teşebbüs
Kapat

Cahit Turan Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Oldu

Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve son 3 yıldır da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanları arasında yer alan Mehmet Cahit Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu.

Cahit Turan Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Oldu

Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve son 3 yıldır da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanları arasında yer alan Mehmet Cahit Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 00:00
Cahit Turan Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Oldu

Cahit Turan Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Oldu

Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve son 3 yıldır da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanları arasında yer alan Mehmet Cahit Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu.

MEHMET CAHİT TURAN KİMDİR?

16 Ocak 2006'dan 2015 yılının Ağustos ayına kadar Türkiye için son derece önemli projelere imza atan Turan, 29 Nisan 1960 tarihinde Trabzon'da doğdu. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Bölümü'nü bitiren Turan, çalışma hayatına 1985 tarihinde İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde mühendis olarak başladı.

1986 tarihinde Karadeniz Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Turan, İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefi görevlerinin ardından 1 Nisan 1997 tarihinde Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde Otoyolu Bakım İşletme Başmühendisi, 1999 yılında İstanbul 17. Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı. 2002 yılında aynı Bölge Müdürlüğünde bölge müdürü olarak görevlendirilen Turan, 17 Ekim 2003 tarihinde Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 16 Ocak 2006 tarihinde de Karayolları Genel Müdürlüğü görevine atandı. 2006 yılından 2015 yılına kadar 9 yıl Karayolları Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve son 3 yıldır da CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanları arasında yer alan Mehmet Cahit Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile devam ediliyor...
İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile devam ediliyor...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Oldu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Oldu
Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı oldu
Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı oldu
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Oldu
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Oldu
Ticaret Bakanlığına Ruhsar Pekcan Getirildi
Ticaret Bakanlığına Ruhsar Pekcan Getirildi
Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Oldu
Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Oldu
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde kabine nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde kabine nasıl işleyecek?
Ekonomi Berat Albayrak'a emanet...
Ekonomi Berat Albayrak'a emanet...
Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı oldu
Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı oldu
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni sistemin ilk kabinesi
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni sistemin ilk kabinesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim