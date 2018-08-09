Çağlar Söyüncü resmen Premier Lig'de!

Leicester City milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü 5 yıllığına renklerine kattığını açıkladı.



Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Freiburg forması giyen milli yıldızımız Çağlar Söyüncü transferini açıkladı. İngiliz basınına göre Leicester City, milli oyuncunun transferi için kulübü Freiburg'a 21 milyon euroödeyecek. 22 yaşındaki Çağlar, İngiliz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



ALTINORDU DA KAZANACAK Altınordu, Freiburg ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden %25 pay (Yaklaşık 5,25 milyon euro) alacak.

