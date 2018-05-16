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Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 'uyuşturucu ticareti'nden hapis cezası verildi...

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 'uyuşturucu ticareti'nden hapis cezası verildi...

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 22:15
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 'uyuşturucu ticareti'nden hapis cezası verildi...

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 'uyuşturucu ticareti'nden hapis

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan, uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıldır devam eden ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu 34 sanıklı davayı karara bağladı.

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Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, şarkıcı Cenk Eren'i ise aynı suçtan, söz konusu uyuşturucu madde kokain olduğu için artırım uygulayarak 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı. 

Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.

Anahtar Kelimeler:
Çağatay UlusoyGizem KaracaUyuşturucuHapis
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