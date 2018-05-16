Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 'uyuşturucu ticareti'nden hapis cezası verildi...

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 'uyuşturucu ticareti'nden hapis
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan, uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıldır devam eden ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu 34 sanıklı davayı karara bağladı.
Mahkeme heyeti, şarkıcı Cenk Eren'i ise aynı suçtan, söz konusu uyuşturucu madde kokain olduğu için artırım uygulayarak 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.
Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.