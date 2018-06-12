Çağatay İHA' sanal pist ile uçuşa geçiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yeni bir insansız hava aracı katıldı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen "Çağatay İHA", piste ihtiyaç duymadan kalkış yapabiliyor.

Çağatay İnsansız Hava Aracı (İHA), Gölbaşı'ndaki test uçuşlarının ardından artık Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde.

Yeni İHA, 50 kilogram kalkış ağırlığında ve 6 saat havada kalabiliyor. Ayrıca 4 yıllık emeğin ürünü, tamamen yerli ve milli.

Piste ihtiyacı yok

"Çağatay", her türlü arazi şartında havalanabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Kalkış yapması için piste ihtiyaç duyulmuyor. Bulunduğu bölgeden dikine 25 metre yükseliyor.

Hava görüntüleri araca aktarılıyor

Sonrasında kendi oluşturduğu sanal pist üzerinden uçuşu gerçekleştiriyor.

İnsansız hava aracı, kaydettiği görüntüleri, yerde bulunan ve AFAD'ın hibe ettiği mobil araca aktaracak.

AFAD'da destek verecek

Asayiş ve güvenlik uygulamalarında önemli rol üstlenecek olan araç, acil durumlarda da AFAD'a destek verecek.

Son test uçuşu tamamlanan insansız hava aracı, Ramazan Bayramı öncesi Arife günü Çorum'da yapılacak yol kontrol uygulamasıyla göreve başlayacak.