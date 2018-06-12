banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95307
ALTIN
190.726
DOLAR
4.5723
STERLİN
6.1332
EURO
5.3832
Satıcı tutuklu yargılanacak
SATICI TUTUKLU YARGILANACAK
İmran tutuksuz yargılanacak
İMRAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Satıcıya hapis cezası
SATICIYA HAPİS CEZASI
Voyvodalar yine hapis cezası aldı
VOYVODALAR YİNE HAPİS CEZASI ALDI
banner282

Çağatay İHA' sanal pist ile uçuşa geçiyor...

Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yeni bir insansız hava aracı katıldı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen "Çağatay İHA", piste ihtiyaç duymadan kalkış yapabiliyor.

Çağatay İHA' sanal pist ile uçuşa geçiyor...

Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yeni bir insansız hava aracı katıldı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen "Çağatay İHA", piste ihtiyaç duymadan kalkış yapabiliyor.

12 Haziran 2018 Salı 19:58
Çağatay İHA' sanal pist ile uçuşa geçiyor...

Çağatay İHA' sanal pist ile uçuşa geçiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine yeni bir insansız hava aracı katıldı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen "Çağatay İHA", piste ihtiyaç duymadan kalkış yapabiliyor.

Çağatay İnsansız Hava Aracı (İHA), Gölbaşı'ndaki test uçuşlarının ardından artık Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde.

Yeni İHA, 50 kilogram kalkış ağırlığında ve 6 saat havada kalabiliyor. Ayrıca 4 yıllık emeğin ürünü, tamamen yerli ve milli.

Piste ihtiyacı yok

"Çağatay", her türlü arazi şartında havalanabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Kalkış yapması için piste ihtiyaç duyulmuyor. Bulunduğu bölgeden dikine 25 metre yükseliyor.

Hava görüntüleri araca aktarılıyor

Sonrasında kendi oluşturduğu sanal pist üzerinden uçuşu gerçekleştiriyor.

banner277
İnsansız hava aracı, kaydettiği görüntüleri, yerde bulunan ve AFAD'ın hibe ettiği mobil araca aktaracak.

AFAD'da destek verecek

Asayiş ve güvenlik uygulamalarında önemli rol üstlenecek olan araç, acil durumlarda da AFAD'a destek verecek.

Son test uçuşu tamamlanan insansız hava aracı, Ramazan Bayramı öncesi Arife günü Çorum'da yapılacak yol kontrol uygulamasıyla göreve başlayacak.

banner288
Son Güncelleme: 12.06.2018 20:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın Açılışı Yapıldı!
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın Açılışı Yapıldı!
Dışişleri, Trump-Kim zirvesi mutabakatını memnuniyetle karşıladı
Dışişleri, Trump-Kim zirvesi mutabakatını memnuniyetle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü!
Genç kıza dakikalarca dövüp kameraya çektiler!
Genç kıza dakikalarca dövüp kameraya çektiler!
Kandil ve Sincar'a hava harekatı
Kandil ve Sincar'a hava harekatı
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük enerji projesi 'TANAP' açılıyor...
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük enerji projesi 'TANAP' açılıyor...
Kandil ve Sincar'a hava harekatında 12 hedef imha edildi
Kandil ve Sincar'a hava harekatında 12 hedef imha edildi
İzmir-Manisa arasını 15 dakikaya indiren Sabuncubeli Tüneli ulaşıma açıldı
İzmir-Manisa arasını 15 dakikaya indiren Sabuncubeli Tüneli ulaşıma açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'e operasyon başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'e operasyon başlattık
Irak'ın Kuzeyi ile Bestler-Dereler'de terör hedefleri vuruldu
Irak'ın Kuzeyi ile Bestler-Dereler'de terör hedefleri vuruldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim