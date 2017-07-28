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28 Temmuz 2017 Cuma 20:36

Bylock’tan Gözaltına Alındı

Bylock'tan Gözaltına Alındı
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Bekir İrtegün Bylock’tan gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Bekir İrtegün Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Başakşehir Spor Kulübü futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.

Başakşehir Spor Kulübü’nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu ‘ByLock' haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre Bekir İrtegün daha önce yurtdışına çıkmak isterken polis tarafından engellenmiş, hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine İrtegün avukatı aracılığıyla soruşturma savcılığına dilekçe sunarak telefonuna örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock’u kimin yüklediği ve kimlerle konuştuğuna dair bilgiler verdiği öğrenildi.


Bu dilekçeden sonra savcılığın gözaltı kararı çıkartarak İrtegün’ün teslim olması için tebligat gönderdiği, İrtegün’ün de bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğu belirtiliyor.
İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunuyor. 
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