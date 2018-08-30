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Büyük Zafer 96. yılında coşkuyla kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde büyük coşkuyla kutlanıyor.

Büyük Zafer 96. yılında coşkuyla kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde büyük coşkuyla kutlanıyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:27
Büyük Zafer 96. yılında coşkuyla kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde büyük coşkuyla kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı, "Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye, Bağımsızlığa Giden Yolda" sloganıyla Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlenecek.

İstanbul'daki tören

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törene katılanlar, daha sonra İstanbul Valiliği'ne geçti. Vali Şahin'in, yerini almasının ardından tebrik töreni başladı.

Sırasıyla Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Ünsal ve diğer yetkililer, Vali Şahin'e tebriklerini sundu.

Valilikte düzenlenen programa yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer, dini cemaat temsilcileri de katıldı. 

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü İzmir'de törenlerle kutlandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Valiliğine geçildi.

Vali Ayyıldız, beraberindeki protokol üyeleriyle burada tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçen Vali Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, tören aracından halkın bayramını kutladı.

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