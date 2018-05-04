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 Büyük deprem geliyor!

Çanakkale'de meydana gelen depremi değerlendiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, büyük depremin habercisi olduğunu söyledi.

 Büyük deprem geliyor!

Çanakkale'de meydana gelen depremi değerlendiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, büyük depremin habercisi olduğunu söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:00
 Büyük deprem geliyor!

 Büyük deprem geliyor! En tehlikeli yer...

Çanakkale'de meydana gelen depremi değerlendiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, büyük depremin habercisi olduğunu söyledi.

Çanakale’nin Çan İlçesi’nde, dün saat 05.04’te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çan’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, depremin ‘beklediği büyük depremin ayak sesleri’ olduğunu söyledi.

‘RİSKLİ İKİNCİ BÖLGE DENİZLİ-AYDIN ARASI’

 Prof. Dr. Perinçek, şu ifadeleri kullandı: “Bu depremi, bölgede 281 yıldır biriken enerjiyi boşaltacak bir deprem olarak düşünmüyorum. Geçen yıl Çan yakınında 2 kez 4.3’lük depremler oldu. Bu depremleri, 7 büyüklüğünde olması beklenen ana şokun habercileri, ayak sesleri olarak görüyorum. ‘7 büyüklüğündeki deprem ne zaman olur?’ diye sorarsanız; bunun cevabı belki 1 hafta, 1 ay ya da 1 yıl olabilir. Kesin olan beklediğimiz büyük depremin bizlere çok uzak olmadığı. Kırılmaya hazır fay zonu Erdek’ten başlıyor, Biga-Çan-Bayramiç’ten Ezine yönüne doğru uzanıyor. Söz konusu fay zonunun Çan civarında sıçrama yaptığını görüyoruz. Bugün ve geçen sene olan depremler bu sıçrama alanında oluyor ve yeni kırıklara meydana geliyor. 2 yıldır beklediğimiz büyük depremden bahsediyoruz, ‘Tedbir alalım’ diye konuşuyoruz. Büyük deprem konusunda önceliği Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolu üzerinde yer alan ve Erdek-Biga ile Çan-Bayramiç dolayındaki faylara bırakıyorum. Deprem hakkında zaman veremeyiz ama bence en tehlikeli yer burası. Listemde ikinci sırada Denizli- Aydın arası var. Marmara ise üçüncü sırada.”

‘KORKULACAK BİR DURUM YOK’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Bekler ise depremle ilgili korkulacak bir durumun olmadığını söyledi. Bekler, depremin şerit depremler sınıfında olduğunu belirterek çok fazla artçı beklemediklerini dile getirdi. Depremlere karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Bekler, “Gerilimin yüksek olduğu bölgelerden biri. Kendi büyüklüğünü üreten şerit depremlerden bir tanesi. Buna benzer önümüzdeki zamanlarda deprem beklenebilir. Yanal atım diye tabir ettiğimiz bölgedeki hâkim fay sistemlerinin oluşturduğu bir depremden sonra çok fazla artçılar genelde beklenmiyor. Dediğimiz gibi bunlar arada oluşabilecek depremlerdir. Dikkat edilmesi gereken konu şu ki 1953 yılındaki 7.3’lük depremden günümüze kadar bölge çok büyük bir deprem oluşturmamış. Dolayısı ile yapı stoklarının kalitesi ve depreme karşı alınacak önlemler önemli. Korkulacak bir durum yok” bilgisini verdi.

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çanakkaleDepremGeliyor
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