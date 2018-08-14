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Buse Narcı, Sinan Akçıl'a verdi veriştirdi

AŞK hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Buse Narcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Buse Narcı, Sinan Akçıl'a verdi veriştirdi

AŞK hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Buse Narcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

14 Ağustos 2018 Salı 23:01
Buse Narcı, Sinan Akçıl'a verdi veriştirdi

AŞK hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Buse Narcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Narcı, yeni aşkı için geçtiğimiz gün “Sinan benim Yunan heykelim” diyerek aşkını itiraf etmişti. Ancak çifttin mutluluğu kısa sürdü. Akçıl, Buse ile yollarını ayrıldığını ve kalbimde yeni birinin olduğunu söylemişti.

Sinan Akçıl’la kısa süreli birlikteliğiyle konuşulan Buse Narcı, açtı ağzını yumdu gözünü. Ayrıldıkları haberini gazeteden okuduğunu söyleyen oyuncu, “Güya ortak kararımızmış! Kendi kendine bitirmiş bu ilişkiyi. Sinan iyi bir şarkı yazarı ama bu işleri bırakıp, senaryo yazsa daha iyi olur. Bizim beraberliğimizi kendi yazdı, yönetti ve oynadı. Herhalde bu kararı ikinci kişiliğiyle almış” dedi.

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