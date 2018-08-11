Bursa’da orman yangını! Dumanlar karayolunu kapladı

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı.

Bursa'da 3 yıl önce 170 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu bölgede yine yangın çıktı. Uludağ'ı ve denizi gören bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mahalleleri mevkisindeki nasıl çıktığı bilinmeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, köylülerde kovalarla ve küreklerle söndürmeye çalışıyor. FETÖ'nün malikanesinin yakınlarındaki yangına helikopter de havadan müdahale ediyor. Olay yerine ayrıca yakın bölgelerden de itfaiye aracının sevk edildiği belirtildi.