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Burdur\'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem

Ankara, 23 Temmuz 18 (.): Burdur\'un Yeşilova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burdur\'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem

Ankara, 23 Temmuz 18 (.): Burdur\'un Yeşilova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:53
Burdur\'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem
Ankara, 23 Temmuz 18 (.): Burdur\'un Yeşilova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40\'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
(AA/TUĞ/ŞEB)

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