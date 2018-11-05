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Bülent Ecevit\'in Vefatının 12\'nci Yılı

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:

Bülent Ecevit\'in Vefatının 12\'nci Yılı

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:48
Bülent Ecevit\'in Vefatının 12\'nci Yılı
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: "EMEKTEN VE EMEKÇİDEN YANA TUTUMUYLA TÜRKİYE\'DEKİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK DEVRİME İMZA ATARAK, SOSYAL DEMOKRASİ DEVRİMİNİ DE GERÇEKLEŞTİREN ECEVİT SİYASİ TARİHİMİZDE SİLİNMEZ BİR YER ALMIŞTIR"

Ankara, 5 Kasım 18 : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emekten ve emekçiden yana tutumuyla Türkiye\'deki üçüncü büyük devrime imza atarak, sosyal demokrasi devrimini de gerçekleştiren Ecevit siyasi tarihimizde silinmez bir yer almıştır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit\'in vefatının 12\'nci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, CHP Genel Başkanlığı da yapan Ecevit\'in, dürüstlüğü, nezaketi, ilkeli siyaset anlayışı ile herkese örnek olması gereken bir isim olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bülent Ecevit demek halkın umudu demektir." ifadesine yer verdi. 

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu umut halkımızın yoğun sevgisi ile büyümüş, bağımsızlığımızı koruyan bir kalkan, Kıbrıs\'ın Beşparmak Dağları\'na damgasını vuran kurtuluş müjdesi olmuştur. Tarihimizin en zor zamanlarında dirayetli tutumu, yüksek cesareti ve olgunluğu ile verdiği kararlar devlet adamı niteliğinin somut simgeleridir." 

"SİYASİ TARİHİMİZDE SİLİNMEZ BİR YER ALMIŞTIR"

Ecevit\'in, siyasete kazandırdığı üslup ve ahlak bakımından da saygıyla hatırlandığını bildiren Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Uzun yıllar süren hizmet dönemi sırasında hiçbir usulsüzlüğe, yolsuzluğa bulaşmamış, milletimizin kendisine emanet ettiği her kuruşu korumuş, yetim hakkının yenilmesine asla müsaade etmemiştir. Emekten ve emekçiden yana tutumuyla, Türkiye\'deki üçüncü büyük devrime imza atarak, sosyal demokrasi devrimini de gerçekleştiren Ecevit siyasi tarihimizde silinmez bir yer almıştır. 

Bu duygu ve düşüncelerle şair, yazar, düşünce insanı ve Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit\'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyor, güzel ülkemize kazandırdığı her şey için şükranlarımı sunuyorum."

(AA/RU/ŞEB)

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