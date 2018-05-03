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Bülent Ersoy'dan zor duyulacak sözler...

Popstar yarışmasının favori yarışmacılardan Salih Zülüfoğlu, jüri üyesi Bülent Ersoy’dan duyulması zor övgü dolu sözler aldı.

Bülent Ersoy'dan zor duyulacak sözler...

Popstar yarışmasının favori yarışmacılardan Salih Zülüfoğlu, jüri üyesi Bülent Ersoy’dan duyulması zor övgü dolu sözler aldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:58
Bülent Ersoy'dan zor duyulacak sözler...

Bülent Ersoy'dan zor duyulacak sözler

Popstar yarışmasının favori yarışmacılardan Salih Zülüfoğlu, jüri üyesi Bülent Ersoy’dan duyulması zor övgü dolu sözler aldı.

Popstar 2018 yarışmasının 8'inci haftasında yarışmanın favori yarışmacısı Edirneli Salih Zülüfoğlu, sahneye Ajda Pekkan'ın ‘Resim' şarkısıyla çıktı. 

Sesi ve sahne performansıyla 4 jüri üyesini mest eden Zülüfoğlu, jüri üyesi Bülent Ersoy'dan zor duyulacak övgü dolu sözler aldı. 

Ersoy, yarışmacı Zülüfoğlu'na, 'Bu çocukta kendimi görüyorum. Bakın dikkat edin bu çocuk çok büyüyecek. Ben ölür kalırım ama bu lafımı muhakkak bir yere kaydedin. Bu çocuk çok büyüyecek' ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyPopstar
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