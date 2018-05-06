Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Girne'de fuhuş operasyonu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
Serdarlı-Lefkoşa yolunda kaza: “4 yaralı”
4 KİŞİ YARALANDI
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Girne'de fuhuş operasyonu
Kapat

Bu Yaz 'Meteorolojik Afetli' Geçecek“

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Temmuzun ikinci yarısı, ağustos ve eylül aylarında sıcaklıkların yüksek ve yağışların ortalamanın üzerinde olması, Türkiye'de orajlı ve gök gürültülü hareketleri artıracaktır. Bu durum şiddetli yağışları ve dolu yağışlarını oluşturacaktır. Bu yıl, geçen yıl olduğu gibi meteorolojik doğal afetlerin görülebileceği bir yaz ve sonbahar bizi bekliyor." dedi.

Bu Yaz 'Meteorolojik Afetli' Geçecek“

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Temmuzun ikinci yarısı, ağustos ve eylül aylarında sıcaklıkların yüksek ve yağışların ortalamanın üzerinde olması, Türkiye'de orajlı ve gök gürültülü hareketleri artıracaktır. Bu durum şiddetli yağışları ve dolu yağışlarını oluşturacaktır. Bu yıl, geçen yıl olduğu gibi meteorolojik doğal afetlerin görülebileceği bir yaz ve sonbahar bizi bekliyor." dedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:25
Bu Yaz 'Meteorolojik Afetli' Geçecek“

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Temmuzun ikinci yarısı, ağustos ve eylül aylarında sıcaklıkların yüksek ve yağışların ortalamanın üzerinde olması, Türkiye'de orajlı ve gök gürültülü hareketleri artıracaktır. Bu durum şiddetli yağışları ve dolu yağışlarını oluşturacaktır. Bu yıl, geçen yıl olduğu gibi meteorolojik doğal afetlerin görülebileceği bir yaz ve sonbahar bizi bekliyor." dedi.
Prof. Dr. Orhan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde kış aylarında beklentilerin altında kar yağışı görüldüğünü ifade etti. Öngörülerin kuzey yarım kürede 2017-2018 kışının ortalamaların altında sıcaklık ve ortalamanın üstünde yağış olacağı yönünde olduğuna işaret eden Şen, şöyle konuştu:
"Kuzey yarım kürede Türkiye ve İran'ın olduğu bölgenin dışındaki bölgelerde bu gerçekleşti. Türkiye'de öngörünün gerçekleşmemesinin nedenlerinden biri de ülkemizi etkileyen sistemlerin yol değiştirmesidir. Akdeniz üzerinde bulunan yüksek basınç merkezinin, Balkanlar'dan ve kuzeyden gelecek alçak basınç ve soğuk havayı bloke etmesindendir. Bundan sonra da bu şekilde olacak değildir. Bundan sonraki yıllarda kar yağışının olacağı kışları göreceğiz."
 "SICAKLIKLAR ORTALAMALARIN 2-3 DERECE ÜZERİNDE OLACAK"
Akdeniz bölgesi ve Güney Ege hariç, mayıs, haziran ve temmuz aylarında Türkiye'de yağışların ortalamaların altında görüleceğini belirten Şen, "Ağustos ve eylül aylarında ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve kısmen İç Anadolu'da yağışlar ortalamaların üzerine çıkacak." dedi.
Mayıs ayından itibaren tüm Türkiye'de sıcaklıkların ortalamaların 2-3 derece üzerinde seyredeceğinin altını çizen Şen, şöyle konuştu:
"Özellikle iç kesimlerde yüksek sıcaklıklar eylül ayına da sarkacaktır. Temmuzun ikici yarısı, ağustos ve eylül aylarında sıcaklıkların yüksek ve yağışların ortalamanın üzerinde olması, Türkiye'de orajlı (sert rüzgarlar, sağanak, dolu, şimşek ve yıldırımlardan oluşan hava cephesi) ve gök gürültülü hareketleri artıracaktır. Bu durum şiddetli yağışları ve dolu yağışlarını oluşturacaktır. Bu yıl, geçen yıl olduğu gibi meteorolojik doğal afetlerin görülebileceği bir yaz ve sonbahar bizi bekliyor."
 "KURAKLIK İÇİN ACİLEN BİR MERKEZE İHTİYAÇ VAR"
Prof. Dr. Orhan Şen, iklim değişiminin yarattığı tehlikeleri önlemek, özellikle susuzluk sorununu çözmek için uzun ve kısa vadede alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulamaya konması gerektiğini de kaydetti. 
Şen, kuraklığın en kapsamlı sosyo-ekonomik zararlara neden olan, yavaş gelişen, en sinsi ve tehlikeli doğal afet olduğunun da altını çizdi.
Su tüketiminde sektörler arası dağılımın da dikkate alınmasını öneren Şen, "Gerek tarımsal gerek sanayi ve gerekse bireysel amaçlı olsun, suyu kullanan sonuçta insandır. Bu nedenle kullanıcıların bilinçlendirilmesi son derece önemlidir. Bu konuda diğer önemli bir nokta da bütün sektörlerin aynı kalitede su kullanmasının yanlış olduğudur." dedi.
Kuraklığın, meteorolojik kuraklık olarak başladığını, tarımsal, hidrolojik kuraklık olarak geliştiğini ve sosyo-ekonomik kuraklık olarak devam ettiğini ifade eden Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kuraklığı ülke genelinde izleyecek, gerekli uyarıları zamanında yapacak, alınması gerekli önlemleri yetkililere ve kamuoyuna zamanında duyuracak, kuraklık konusunda bilimsel araştırmalar yapacak bir merkeze acilen gereksinim vardır. Şehirlerde altyapı ve imar projelerinin artan doğal afetleri göz önüne alarak güncel şekilde düzenlenmesi gereklidir. Sadece afetler beklenip kriz yönetimi uygulanmamalı, afet öncesinde sürekli olarak zarar azaltma ve hazırlık çalışmaları ile risk yönetimine ağırlık verilmelidir."
 "TARIMDA SUYUN YÜZDE 88'İ PLANSIZ TÜKETİLİYOR"
Su ve sulama olmadan, tarımsal üretimde artış sağlamanın da mümkün olmadığını vurgulayan Şen, Türkiye'nin kullanılabilir su potansiyelinin yılda 112 milyar metreküp olduğunu bildirdi.
Bunun yılda 95 milyar metreküpünü yurt içinden doğan yüzey suları, 14 milyar metreküpünü yeraltı suları ve 3 milyar metreküpünü yurt dışından giriş yapan suların oluşturduğuna değinen Şen, şöyle konuştu:
"Yılda 112 milyar metreküp olan kullanılabilir su potansiyelinin sadece 42 milyar metreküpünü kullanabiliyoruz. Bu 42 milyar metreküp olan kullanabildiğimiz su varlığının 29,6 milyar metreküpünü tarımda, 6,2 milyar metreküpünü içme ve kullanmada, geriye kalan 4,3 milyar metreküpünü de endüstride kullanıyoruz. Gelişmiş batı ülkelerinin çoğunda tarım ve sanayi suyu kullanımında fazlalık sanayi kesimindedir."
Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de toprakların 28 milyon hektarlık kısmının tarım arazisi olduğunu, bunun 16,7 milyon hektarı sulamaya elverişliyken ancak 5,1 milyonunun sulanabildiğini vurguladı.
Türkiye'de tarımda suyun yüzde 88'inin plansız tüketildiğine de değinen Şen, salma sulamadaki yüzde 65'lik kaybın önüne geçecek damlama sulama yönteminin uygulamasının genişletilmesi gerektiğini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 06.05.2018 12:27
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiBilgileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusça mesaj
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusça mesaj
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!
Uçağın motorundan kıvılcım çıkınca yolcular tahliye edildi
Uçağın motorundan kıvılcım çıkınca yolcular tahliye edildi
Bursa'da cinayet eşini öldürdü!
Bursa'da cinayet eşini öldürdü!
Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu!
Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu!
'Kadınlar yüz vermeden Türk erkeği taciz etmez
'Kadınlar yüz vermeden Türk erkeği taciz etmez
Lunaparkta korkunç olay! Küçük çocuğun ayağı koptu!
Lunaparkta korkunç olay! Küçük çocuğun ayağı koptu!
Piknikteki öğrencilere yıldırım çarptı
Piknikteki öğrencilere yıldırım çarptı
Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı ilgili yorum!
Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı ilgili yorum!
Lider kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi...
Lider kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim