Bu sabah büyük bir facia yaşandı! 9 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kurtarıldı.

Aydın'ın ilçesinde düzensiz gömenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında bir botun alabora olduğu yönündeki ihbar üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye hareket etti.



Bölgeye yakın kıyıya da çok sayıda ambulans sevk edildi.



İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece 03.25'te alınan ihbar üzerine bir helikopter, bir uçak, iki sahil güvenlik botu ve bir dalış timi bölgeye görevlendirildi.



Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 9 kişinin cesedine ulaşıldı, olayda 4 kişi de kurtarıldı.



Kurtarılanların ilk ifadelerine göre kayıp göçmen bulunmadığı kaydedildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, teknenin battığı bölgede dalış timi görevlendirildiği bildirildi.



Öte yandan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ölenlerden 7'sinin çocuk, 2'sinin de kadın olduğu bilgisini paylaştı.