Bu Kadın Anne Olamaz.. 3 Günlük Bebeğini

Amasya'da anne vahşeti

Amasya'da 2 çocuk annesi kadın, 3 günlük kız bebeğini bıçaklayıp öldürerek poşete koydu. Ölen bebeği ev sahipleri bulurken, Rusya'ya kaçmak için bilet alan anneyi ise polisler yakaladı





Kocasının 5 yıl önce trafik kazasında ölmesinin ardından 2 çocuğuyla birlikte Amasya'nın Fethiye Mahallesi’ndeki kiralık bir eve yerleşen 30 yaşındaki Sevim K.’den bir yıldır kira parası alamayan ev sahibi Ömer Tokul kiracısını icraya verdi.

Eşyaları tespit yapmak üzere eve gelen icra görevlilerinin ağır bir koku hissedip durumu bildirmeleri üzerine kızıyla birlikte odaları dolaşıp yatağın üzerindeki poşeti açan Ömer Tokul, ölmüş bebek cesediyle karşılaşınca durumu polise bildirdi.



Eve gelen polis ekiplerinin incelemesiyle 3-4 gün önce doğduğu anlaşılan bebeğin üzerinde iki bıçak darbesi tespit edildi.

Olayın fark edilmesinden önce evden ayrıldığı ve Rusya’ya kaçmak için uçak bileti ayırttığı belirlenen anne Sevim K. ise, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevim K.’nın diğer iki çocuğu ise çocuk yuvası yetkililerine teslim edildi.





Son Güncelleme: 24.02.2016 17:13