Brunson Serbest

İzmir, 12 Ekim 18 (.): İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson\'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson\'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı.



Heyet, Brunson\'a TCK\'nın 220/7 maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verirken, hükümle birlikte sanığın ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı.



Brunson\'ın avukatı Cem Halavurt, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, din adamının Türkiye\'de kalmasını beklemediğini ve ABD\'ye gideceğini düşündüğünü söyledi.



BUGÜN 4. KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI



Brunson bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, daha önce Brunson\'ın "PKK ve Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu" yönünde ifade veren bazı gizli tanıklar ifadelerinde değişikliğe gitti.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise savcı esas hakkındaki mütalaasını istedi. Savcı, Brunson\'ın casusluk suçlamasından ceza almamasını isterken, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etti. Savcı ayrıca soruşturmanın kapsamının genişletilmesine gerek olmadığını söyledi.



Savcının mütalaasını vermesinin ardından Brunson da son savunmasını yaptı. Brunson, "Savunmamı avukata bırakacağım. Masum bir adamım. Beraatimi talep ediyorum. Savunmamı avukatıma bırakıyorum. İsa\'yı seviyorum. Türkleri seviyorum" dedi.



Mahkeme heyeti daha sonra duruşmaya ara verdi ve Brunson hakkındaki kararı açıkladı. Brunson, hapis cezasına çarptırılırken, bu ceza içeride yattığı süreye sayıldı ve serbest bırakıldı.



ARALIK 2016\'DA TUTUKLANMIŞTI



Duruşmayı, çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun yanı sıra Brunson\'ın eşi Norine Brunson, ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, bazı yetkililer ve kilise görevlileri de takip etti.



Brunson, Ekim 2016\'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmış ve Aralık 2016\'da da Fethullah Gülen Cemaati\'ne üye olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Temmuz ayında görülen duruşmada ise tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.



Hazırlanan iddianamede, Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



TRUMP: BRUNSON\'IN EN KISA SÜREDE EVİNE DÖNMESİNİ UMUYORUZ



Brunson davası, son aylarda Türkiye ile ABD arasında kriz yaşanmasına neden olan konular arasında yer alıyor.



ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, bir süredir davayı yakından takip ediyor ve Brunson\'ın serbest bırakılmasını istiyor.

Trump, Brunson davasında kararın açıklanmasının ardından Twitter üzerinden attığı mesajda, "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson\'la ve kısa zamanda güvenli bir şekilde evine dönmesini umuyoruz!" dedi.



Amerikan NBC News televizyonu dün yayımladığı haberinde, Brunson\'ın serbest bırakılması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların rahatlatılması konusunda Türkiye ile ABD arasında anlaşma sağlandığını iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise böyle bir anlaşmadan haberleri olmadığını söylemişti.



Temmuz ayındaki duruşmada Brunson\'ın tahliye edilmemesinin ardından Washington yönetimi Türkiye\'ye sert tepki göstermişti.



ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül\'ün ABD\'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurmuş ve Amerikan vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklanmıştı.



Türkiye ile ABD arasında yaşanan Brunson krizi, Türk Lirası\'nın da Ağustos ayında tarihin en düşük düzeylerini görmesine neden olan etkenler arasında yer alıyor.





