banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96657
ALTIN
233.428
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.8319
EURO
6.8595
Çatalköy'de tecavüz
ÇATALKÖY'DE TECAVÜZ
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
TARTIŞTIĞI GARSONU BIÇAKLA AĞIR YARALADI
Miktar 140 bin TL’yi aştı
MİKTAR 140 BİN TL'Yİ AŞTI
İzveren 7 yıl sonra hapis cezası aldı
İZVEREN 7 YIL SONRA HAPİS...
banner282
Flaş Haber
Çatalköy'de tecavüz
Kapat

Brunson Serbest

İzmir, 12 Ekim 18 (.): İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson\'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson\'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

Brunson Serbest

İzmir, 12 Ekim 18 (.): İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson\'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson\'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

12 Ekim 2018 Cuma 15:06
Brunson Serbest

İzmir, 12 Ekim 18 (.): İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson\'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson\'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. 

Heyet, Brunson\'a TCK\'nın 220/7 maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verirken, hükümle birlikte sanığın ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı.

Brunson\'ın avukatı Cem Halavurt, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, din adamının Türkiye\'de kalmasını beklemediğini ve ABD\'ye gideceğini düşündüğünü söyledi.

BUGÜN 4. KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

Brunson bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, daha önce Brunson\'ın "PKK ve Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu" yönünde ifade veren bazı gizli tanıklar ifadelerinde değişikliğe gitti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise savcı esas hakkındaki mütalaasını istedi. Savcı, Brunson\'ın casusluk suçlamasından ceza almamasını isterken, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etti. Savcı ayrıca soruşturmanın kapsamının genişletilmesine gerek olmadığını söyledi.

Savcının mütalaasını vermesinin ardından Brunson da son savunmasını yaptı. Brunson, "Savunmamı avukata bırakacağım. Masum bir adamım. Beraatimi talep ediyorum. Savunmamı avukatıma bırakıyorum. İsa\'yı seviyorum. Türkleri seviyorum" dedi.

Mahkeme heyeti daha sonra duruşmaya ara verdi ve Brunson hakkındaki kararı açıkladı. Brunson, hapis cezasına çarptırılırken, bu ceza içeride yattığı süreye sayıldı ve serbest bırakıldı.

ARALIK 2016\'DA TUTUKLANMIŞTI

Duruşmayı, çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun yanı sıra Brunson\'ın eşi Norine Brunson, ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, bazı yetkililer ve kilise görevlileri de takip etti.

Brunson, Ekim 2016\'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmış ve Aralık 2016\'da da Fethullah Gülen Cemaati\'ne üye olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Temmuz ayında görülen duruşmada ise tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

Hazırlanan iddianamede, Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

TRUMP: BRUNSON\'IN EN KISA SÜREDE EVİNE DÖNMESİNİ UMUYORUZ

Brunson davası, son aylarda Türkiye ile ABD arasında kriz yaşanmasına neden olan konular arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, bir süredir davayı yakından takip ediyor ve Brunson\'ın serbest bırakılmasını istiyor.
Trump, Brunson davasında kararın açıklanmasının ardından Twitter üzerinden attığı mesajda, "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson\'la ve kısa zamanda güvenli bir şekilde evine dönmesini umuyoruz!" dedi.

Amerikan NBC News televizyonu dün yayımladığı haberinde, Brunson\'ın serbest bırakılması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların rahatlatılması konusunda Türkiye ile ABD arasında anlaşma sağlandığını iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise böyle bir anlaşmadan haberleri olmadığını söylemişti.

Temmuz ayındaki duruşmada Brunson\'ın tahliye edilmemesinin ardından Washington yönetimi Türkiye\'ye sert tepki göstermişti.

ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül\'ün ABD\'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurmuş ve Amerikan vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklanmıştı.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Brunson krizi, Türk Lirası\'nın da Ağustos ayında tarihin en düşük düzeylerini görmesine neden olan etkenler arasında yer alıyor.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! ABD'li rahip Brunson serbest!
Son dakika! ABD'li rahip Brunson serbest!
Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
Anıt Ağacın Zeytinlerinin Yağı 20 Bin Liraya Satıldı
Anıt Ağacın Zeytinlerinin Yağı 20 Bin Liraya Satıldı
Türkiye’de 2019 Yılı Yatırım Programı'na Yeni Proje Alınmayacak
Türkiye’de 2019 Yılı Yatırım Programı'na Yeni Proje Alınmayacak
AA’dan Görüş: Doğu Akdeniz’de Isınan Sular Ve Kıbrıs Denklemi
AA’dan Görüş: Doğu Akdeniz’de Isınan Sular Ve Kıbrıs Denklemi
Her Annenin Sütü Bebeğine Özeldir
Her Annenin Sütü Bebeğine Özeldir
“Sinsi Hastalık Glokom, Erken Tanıyla Önlenebilir“
“Sinsi Hastalık Glokom, Erken Tanıyla Önlenebilir“
Kalp Krizi Bazen Ağrısız Da Gelebilir
Kalp Krizi Bazen Ağrısız Da Gelebilir
Meme Kanserinde Önemli Olan Erken Tanı
Meme Kanserinde Önemli Olan Erken Tanı
KKTC-Türkiye Dostluk Konseri
KKTC-Türkiye Dostluk Konseri

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim