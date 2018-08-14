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Brunson'u ziyaret eden ABD elçisine bayrak mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türkiye ile ABD arasındaki krizin mimarlarından ABD’li Papaz Andrew Brunson’u ev hapsine alındığı evinde ziyaret etti. Maslahatgüzarın ziyareti sırasında karşı apartmanın balkonuna protesto amacıyla Türk bayrağı asıldı.

Brunson'u ziyaret eden ABD elçisine bayrak mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türkiye ile ABD arasındaki krizin mimarlarından ABD’li Papaz Andrew Brunson’u ev hapsine alındığı evinde ziyaret etti. Maslahatgüzarın ziyareti sırasında karşı apartmanın balkonuna protesto amacıyla Türk bayrağı asıldı.

14 Ağustos 2018 Salı 22:33
Brunson'u ziyaret eden ABD elçisine bayrak mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türkiye ile ABD arasındaki krizin mimarlarından ABD’li Papaz Andrew Brunson’u ev hapsine alındığı evinde ziyaret etti. Maslahatgüzarın ziyareti sırasında karşı apartmanın balkonuna protesto amacıyla Türk bayrağı asıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u, Alsancak semtindeki evinde ziyaret etti.

KARŞI BİNAYA TÜRK BAYDAĞI ASILDI

Maslahatgüzar Hovenier'ın ziyareti sırasında, Brunson'un evinin karşısındaki apartmanda oturan vatandaşlardan biri daireye Türk bayrağı astı.

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