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23 Nisan 2017 Pazar 09:06

Bozdağ:"YSK'nın Kararları Aleyhine Hiçbir Merciye Başvurulamayacağını Anayasa, YSK, Anayasa Mahkemesi Ve Danıştay Söylüyor”

Bozdağ:'YSK'nın Kararları Aleyhine Hiçbir Merciye Başvurulamayacağını Anayasa, YSK, Anayasa Mahkemesi Ve Danıştay Söylüyor”
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“BENİM SÖYLEDİĞİM ANAYASA HÜKMÜ İLE ANAYASA MAHKEMESİ, DANIŞTAY VE YSK KARARLARINI TEKRARLAMAKTAN, HATIRLATMAKTAN İBARETTİR. BENİM BU GERÇEKLERİ HATIRLATMAM VE TEKRARLAMAM, YARGIYI ETKİLEMEK DEĞİL, KAMUOYUNU DOĞRU BİLGİLENDİRME GÖREVİMİN GEREĞİNİ İFADIR"

 Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "YSK'nın kararları aleyhine hiçbir merciye başvurulamayacağını Anayasa, YSK, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay söylüyor. Benim söylediğim Anayasa hükmü ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve YSK kararlarını tekrarlamaktan, hatırlatmaktan ibarettir. Benim bu gerçekleri hatırlatmam ve tekrarlamam, yargıyı etkilemek değil, kamuoyunu doğru bilgilendirme görevimin gereğini ifadır. " değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bozdağ, CHP'nin halk oylamasının idari işlemlerinin iptali için Danıştay'a dava açmasına ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Anayasa'nın 79. maddesinin ikinci fıkrasında geçen "YSK kararları kesindir. YSK'nın kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz." ifadesini hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"YSK'nın kararları aleyhine hiçbir merciye başvurulamayacağını, Anayasa, YSK, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay söylüyor. Benim söylediğim Anayasa hükmü ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve YSK kararlarını tekrarlamaktan, hatırlatmaktan ibarettir. Benim bu gerçekleri hatırlatmam ve tekrarlamam, yargıyı etkilemek değil, kamuoyunu doğru bilgilendirme görevimin gereğini ifadır."

"CHP'Yİ HALKIN İRADESİYLE MAHKEMELİK YAPMAK, BU GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ"

Adalet Bakanı Bozdağ, anayasal, yasal ve yargısal gerçekliğe rağmen, CHP'nin YSK kararlarını, yargıya taşımasının bilerek ve isteyerek hukuku çiğnemek olduğunu belirtti.

Bozdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'yi bilerek ve isteyerek anayasaya aykırı hareket ettiren saik, dikkatleri başka yere çevirerek, CHP'nin başarısızlığını gizlemektir. Halk hür iradesiyle verdiği 'evet' oyuyla hükümet sistemini değiştirmiştir. Gerçek budur, gerisi lafügüzaftır. Halkı mahkemeye şikayet etmek, CHP'yi halkın iradesiyle mahkemelik yapmak, bu gerçeği değiştirmez. CHP'nin başarısızlığını ve kusurunu örtmez. Anayasayı hatırlatmak, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve YSK kararlarını yok sayanlara bu kararları hatırlatmak suç değil, benim vazifemdir."

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