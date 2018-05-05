Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
toz
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Aldağ 1 kilodan mahkum edildi
ALDAĞ 1 KİLODAN MAHKUM EDİLDİ
Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu
ÇALINAN MALZEME MİKTARI 20 BİN...
banner256
Flaş Haber
5 kişi tutuklandı
Kapat

Bozdağ'dan Kudüs mesajı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir." dedi.

Bozdağ'dan Kudüs mesajı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir." dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:33
Bozdağ'dan Kudüs mesajı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kudüs mesajı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'Kudüs İslamdünyasının kırmızı çizgisidir. 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü İslamZirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir.' dedi.

Bozdağ, Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına, İİT Zirve Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye'yi temsilen katıldı.

Toplantının açılışında, üye ülkelerin bakanlarına hitap eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve İİT Zirve Dönem Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

İİT'nin işleyişinde yapılacak reformlar konusunda Türkiye'nin ve Bangladeş'in Kasım ayında İstanbul'da bir toplantı yapılması yönünde karar tasarısı sunduğunu bildiren Bozdağ, tüm üye ülkeleri bu tasarıyı desteklemeye davet etti.

Bozdağ, İslam İşbirliği Teşkilatı Arabuluculuk Dostları Grubunun kurulacak olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Libya'da yaşananları hatırlatan Bozdağ, Libyalıların barış ve istikrar çabalarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bekir Bozdağ, Türkiye'nin, uluslararası toplum tarafından tanınmakta olan Ulusal Uzlaşı Hükümetinin ve Birleşmiş Milletler (BM) özel temsilcisinin çabalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Yemen'deki krizin de uluslararası toplum tarafından desteklenen parametreler temelinde çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Bozdağ, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Yemen Temas Grubu toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

'Terör engel teşkil etmektedir'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şunları kaydetti:

'Teşkilatımızın coğrafyası maalesef iç savaşlar, terörizm, insani krizler ve diğer birçok istikrarsızlık unsuruyla çalkalanmaktadır. Her ne kadar Suriye ve Irak'ta DEAŞ'tan kaynaklanan tehdit büyük oranda yok edilmiş olsa da, El Şebab, Boko Haram, PKK/YPG ve FETÖ gibi diğer terörist örgütler üye ülkelerin çoğunda hala etkin ve barış, istikrar ve kalkınmaya engel teşkil etmektedir.'

Suriye'de kanın durmasına, ülkenin bütün teröristlerden temizlenmesine, siyasi bir çözüme kavuşulmasına yönelik büyük bir beklenti olduğunu dile getiren Bozdağ, Irak'ta yaklaşan seçimlerin huzur ve barış ortamında yapılmasının, ülkenin yeniden imarı ile kalkınmasını süratle gerçekleştireceğini anlattı.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulme dikkati çeken Bozdağ, Bangladeş'in bu konuda sınırlı kaynaklarına rağmen önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi. Bekir Bozdağ, İİT'ye üye ülkelerin Bangladeş'in yükünü hafifletmek için daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini bildirdi.

Konuşmasında teröre karşı iş birliğine vurgu yapan Bozdağ, 'Terörizmle mücadeleden ekonomik refaha, kalkınma meselelerinden göçe, istikrar ve barışa kadar her konuda Teşkilatımızın üyeleri arasında daha güçlü bir dayanışma ve işbirliğine ihtiyaç vardır.' ifadesini kullandı.

'Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir'

Bozdağ, Filistinlilerin yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

'Dayanışmamızın önem arzettiği çok önemli bir konu ise Kudüs-ü Şerif ve Filistin halkının haklı davasıdır. Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. İstanbul'da düzenlenen zirve, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararasıtopluma zamanlı bir mesaj vermiştir. Sahada zorlaşan durum muvacehesinde, Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına karşı atılan adımları engellemek için çabalarımızı birleştirmeliyiz.'

İTT'nin Kıbrıs Müslüman Türklerinin yanında olmasını da takdirle karşıladıklarını aktaran Bozdağ, çözüme yönelik son müzakere sürecinin geçen yıl temmuz ayında anlaşmaya ulaşılamadan son bulduğunu belirtti.

Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türkleriyle iktidarı eşit ortaklar olarak paylaşmak istemediklerinin görüldüğüne işaret eden Bozdağ, Kıbrıslı Müslüman Türkler'in izolasyona maruz kaldığını belirtti.

Türkiye, Kulaklıkaya'yı aday gösterdi

Konsey toplantısında İTT Genel Sekreter Yardımcılarının seçileceğini anımsatan Bozdağ, Türkiye'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'yı aday gösterdiğini bildirdi.

Toplantının açılışına, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, İİT Genel Sekreteri Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen'in yanı sıra üye ülkelerin bakanları katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağKudüsMesaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burak Yılmaz bombası!
Burak Yılmaz bombası!
İçinde 43 yolcu vardı... Faciadan dönüldü...
İçinde 43 yolcu vardı... Faciadan dönüldü...
Arda Turan çılgına döndü! Ağır ceza yolda!
Arda Turan çılgına döndü! Ağır ceza yolda!
PFDK Beşiktaş için kararını açıkladı...
PFDK Beşiktaş için kararını açıkladı...
Türkiye’de Seçim İttifakı İçin Yarın Son Gün!
Türkiye’de Seçim İttifakı İçin Yarın Son Gün!
İstanbul hava sahasında sahipsiz drone hareketliliği
İstanbul hava sahasında sahipsiz drone hareketliliği
"Abdullah Gül hala oyunun içinde"
"Abdullah Gül hala oyunun içinde"
İttifakın ismi belli oldu
İttifakın ismi belli oldu
Türkiye'de satılacak başka bir şey kalmadı...
Türkiye'de satılacak başka bir şey kalmadı...
Hükümetten vergi müjdeleri...
Hükümetten vergi müjdeleri...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim