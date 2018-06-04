banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99250
ALTIN
190.772
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1110
EURO
5.3631
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
Kıb-tek'ten elektrik kesintisi uyarısı!
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
Yarın bu bölgelerde elektrik kesinti var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Yağışlı Hava Yarın Bölgeyi Terkedecek...
Yağmurlu hava yarın bölgeyi terk...
banner282

Bozdağ'dan Kandil mesajı: Her an her şey olabilir...

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Ramazan Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle idari bir tatilin verilmeyeceğini açıkladı. Bozdağ, "Türkiye Kandil'e girebilir her an her şey olabilir" dedi.

Bozdağ'dan Kandil mesajı: Her an her şey olabilir...

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Ramazan Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle idari bir tatilin verilmeyeceğini açıkladı. Bozdağ, "Türkiye Kandil'e girebilir her an her şey olabilir" dedi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 20:05
Bozdağ'dan Kandil mesajı: Her an her şey olabilir...

Bozdağ'dan Kandil mesajı: Her an her şey olabilir

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Ramazan Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle idari bir tatilin verilmeyeceğini açıkladı. Bozdağ, "Türkiye Kandil'e girebilir her an her şey olabilir" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her an Kandil'e operasyon düzenleyebileceğini belirterek, 'Her an her şey olabilir' dedi.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 'Nerede terörist varsa, nerede Türkiye'ye dönük tehdit varsa, orası Türkiye için hedeftir. Hem teröristler hedeftir hem de oradaki terör kaynaklarının tamamı Türkiye için hedeftir' ifadelerini kullandı. 

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları: Seçim süreci demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Hükümet olarak seçim döneminde her türlü tedbirin alındığının bilinmesini isteriz. 

Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verilmesi söz konusu değil. 

banner277

BAĞ-KUR, memur emeklileri ikramiyelerini 7 Haziran'da alacak. SSK emeklileri ikramiyelerini 8 Haziran'da alacak. 11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır.

ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİ

Siyasi çözüm temel arzumuz. Öncelikle Türkiye ve ABD, PYD ve YPG'nin Menbiç'ten uzaklaştırılmasında bir yöntem benimsenmesinde mutabık kaldı. Hem yöntem, hem yol haritası hem de uygulama için bir takvim ortaya kondu.

Bütün bunların hepsi bir takvim çerçevesinde uygulamaya konulacaktır. Hepsi de takvime bağlanmış durumdadır. Umarız ki müttefikimiz ABD, aramızdaki bu ön mutabakat çerçevesinde alınan kararların birlikte hayata geçirilmesi konusunda mutabakatın gereğini yerine getirir.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menbiç için yol haritası onaylandı
Menbiç için yol haritası onaylandı
Askeri Casusluk Davası hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Askeri Casusluk Davası hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
DNA Robotlarının Kontrolü İçin Yeni Sistem Geliştirildi
DNA Robotlarının Kontrolü İçin Yeni Sistem Geliştirildi
Türkiye'nin insansız kara aracı UKAP göreve hazır
Türkiye'nin insansız kara aracı UKAP göreve hazır
Milli savaş gemisi satışında sona yaklaşılıyor...
Milli savaş gemisi satışında sona yaklaşılıyor...
Niğde’deki Demirkazık Dağı'nda 3 dağcı mahsur kaldı
Niğde’deki Demirkazık Dağı'nda 3 dağcı mahsur kaldı
Ali Koç başkan oldu Kadıköy yandı
Ali Koç başkan oldu Kadıköy yandı
PKK'lı Teröristler Kuzey Irak'tan Güdümlü Füzeyle Saldırdı
PKK'lı Teröristler Kuzey Irak'tan Güdümlü Füzeyle Saldırdı
Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik!
Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim