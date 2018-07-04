Böyle Hastane görülmedi!

Manisa'da Hastane rezaleti kameralara yansıdı.Manisa merkezefendi Devlet hastanesi'nde hasta yatak odalarına giren vatandaşlar gözlerine inanamadılar.

Hasta refakatçılarına verilen oturma koltukları sanki bit pazarından alınmış gibi,Koltukların hepsi kırık dökük ve koltuk kumaşlarının renkleri sararmış.

Manisa'ya iki tane büyük hastane açılacak diye Manisa Sağlık Müdürlüğü faliyet gösteren Devlet hastanelerine önem verilmediği görüldü.Bakımsız olan hasta odaları tam bir rezalet.Böyle ortamda hasta değil iyileşmek mikrop ve enfeksiyon kapar diyen hasta yakınları budurumu yetkililer görmüyor'mu diye tepkilerini dile getirdiler..