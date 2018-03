Böyle Fuhuş Çetesi Görülmedi!

Bursa'da '5 müşteri getirene bir ilişki bedava' şeklinde kampanya düzenledikleri iddia edilen fuhuş çetesine yönelik operasyonda, 8'i kadın 14 kişi gözaltına alındı





Ahlak polisleri, Gemlik ilçesinde bonuslu fuhuş kampanyası düzenledikleri iddia edilen şebekeye yönelik inceleme başlattı. Aylardır süren takibin ardından polis, 2’si masaj salonu 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bir miktar esrar ele geçirilirken, 5 bilgisayar ile bir kameraya da inceleme için el konuldu.

'AT GİBİ RUS BUNLAR'

Zaman zaman şehir dışına da ilişki için kadın tedarik ettikleri belirlenen şebekenin, aracılar için de ‘5 müşteri getirene bir ilişki bedava’ şeklinde kampanya düzenledikleri belirlendi. Liderliğini 45 yaşındaki Z.E.’nin yaptığı çetenin, bazı kadınları geceliği bin liradan seks partilerine gönderdiği, yeni müşterilere, "At gibi Rus bunlar" diyerek mesaj atıldığı ortaya çıktı.

Ekipler para karşılığı ilişkiye giren 93 kişi hakkında da işlem yaptı. Çete üyelerinden şu an 18 yaşını yeni dolduran genç kadının bir yıldır fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan çete lideri Z.E. ile birlikte G.T., N.B., H.T., B.K., F.A. M.Ö. F.K., N.Ö., S.A., T.T., A.Ö., B.G. ve S.T., "suç işlemek için teşekkül oluşturmak ve fuhuş yaptırmak" suçlarından Gemlik Adliyesi’ne sevk edildi.