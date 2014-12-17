Boşandığı Eşine tecavüz Eden Adama 25 yıl

Murat K. ile A.K. 11 Eylül 2014 tarihinde Kütahya Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. Murat K., iddiaya göre bir hafta sonra 18 Eylül’de boşandığı eşi A.K.’yi çamaşır makinesinin nasıl çalıştığını göstermesi için evine çağırdı. A.K., yanına arkadaşı S.K.’yı alıp eski eşinin evine gitti. Murat K. iddiaya göre bıçak zoruyla eski eşi A.K.’ye tecavüz etti, S.K.’yı da bir süre evde alıkoydu. Olayın ardından Murat K. şikayet üzerine polis tarafından yakalandı ve çıkardığı mahkemece tutuklandı.



Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada mahkeme heyeti Murat K.’ya boşandığı eşine tecavüz suçundan 18 yıl, S.K.’yı da evde alıkoyup hürriyetinden yoksun bıraktığı için 7 yıl olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.