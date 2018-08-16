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Borsa İstanbul arife günü öğlene kadar açık olacak

Borsa İstanbul'da 20 Ağustos Pazartesi günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul arife günü öğlene kadar açık olacak

Borsa İstanbul'da 20 Ağustos Pazartesi günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:59
Borsa İstanbul arife günü öğlene kadar açık olacak

Borsa İstanbul'da 20 Ağustos Pazartesi günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasası, Kurban Bayramı arifesi olan 20 Ağustos Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak. 4 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla haftanın tek işlem günü olan 20 Ağustos'ta, Pay Piyasaları saat 09.15'te açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 09.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30-12.40 aralığında yapılacak.

Arife günü yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bugünkü işlemlerin takası 27 Ağustos Pazartesi, 17 ve 20 Ağustos tarihli işlemlerin takası ise 28 Ağustos'ta yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.10'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30’a kadar yapılacak.

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