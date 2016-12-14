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14 Aralık 2016 Çarşamba 20:04

Bombalı Saldırıda Korkunç Gerçek!

Bombalı Saldırıda Korkunç Gerçek!
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Bombalı saldırıda korkunç gerçek! RDX ve TNT kullanılmış

Beşiktaş'ta 44 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında bombalı araçta kullanılan patlayıcıda RDX (Royal Demolition Explosive), TNT ve üçüncü bir kimyasal madde kullanıldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta 37'si polis 44 kişinin şehit olduğu, 155 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 2 bombacının kimliği belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin de sorgusu devam ediyor.

Polis saldırıda kullanılan bomba ile ilgili bazı ayrıntılara ulaştı. Bombada TNT ve RDX karışımı patlayıcıların kullanıldığı belirlenirken üçüncü bir kimyasal madde izine de rastlandı. Bombanın fabrikasyon yapımı olduğu belirtiliyor.

Saldırıda kullanılan patlayıcıları bir araya getirme kabiliyetinin üst düzey askeri personel bilgisi gerektirdiği bu nedenle bombanın yurt dışında yardım alınarak hazırlandığı ve Türkiye'ye sokulduğu değerlendiriliyor


 
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