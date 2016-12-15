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15 Aralık 2016 Perşembe 15:44

Bomba Kanser İddiası!

Bomba Kanser İddiası!
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Aspirin kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatabilir
Etken maddesi asetilsalisilik asit olan aspirin kullanımının kolon ve pankreas kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatabileceği belirtildi.

ABD'de Oregon Health and Science Üniversitesinden araştırmacılar, aspirin kullanımının kolon ve pankreas kanser türlerinin özellikle agresif olmayanlarının yayılmasını yavaşlatabileceğini ifade etti.


Sonuçları "American Journal of Physiology-Cell Physiology" dergisinde yayımlanan çalışmada, aspirinin sindirim sistemiyle ilgili bazı kanser türlerinin yayılmasını engellediği fakat bunun arkasındaki mekanizmanın tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bazı bilim adamları, aspirinin kalın bağırsak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden olan enzimi bloke ederek etkili olduğunu düşünüyor.

Daha önce Oxford Üniversitesinden bilim adamları tarafından yürütülen bir araştırmada da düzenli aspirin kullananlarda kansere yakalanma riskinin yüzde 25 azaldığı bulgularına ulaşılmıştı.

Öte yandan doktorlar uzun süre aspirin kullanımının yan etkilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.


 
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