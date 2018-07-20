Bomba ayrıntı: O detayı çözen ekipler kedicikleri...

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan kediciklerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

KEDİCİKLERE LİTYUM HAPI VERİLMİŞ

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre; kadınlara her gün düzenli olarak bipolar bozukluklarda kullanılan ve sakinleştirici etkisi de olan lityum hapı verilmiş. Vücutta en çok tiroid bezi ve böbreklerde tutulan bu hapın beyine girişi ve temizlenişi ise yavaştır.

ETKİSİNDEN KURTULMAK UZUN ZAMAN ALIYOR

Böbrek yoluyla vücuttan atılan bu hapların etkisinden kurtulmak uzun bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Bu nedenle kediciklerin ifadelerinin daha sağlıklı alınabilmesi için bu hapların etkisinden arınmaları beklendi.

KADINLARIN ÇOĞU TEHDİTLE GİRMİŞ

Öte yandan polis kaynaklarının yaptıkları teknik takibe göre, kediciklerin çoğunun gruba tehditle girdiğini ortaya koydu. Gruba giren kadınların yüzde 90'ı oraya ait hale geliyor.