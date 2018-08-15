Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu Göynük'de çıkan orman yangını yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde merkeze bağlı İbrahimözü köyü yakınlarında tarım arazisi ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bilgi vermesi üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangına, Bursa ve İstanbul'dan gelen helikopterler ve 7 il ile ilçelerden gelen 11 arazöz, 4 su tankı, 4 iş makinesi ve yüzlerce orman işçisi ile müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, bölgede çıkan yangının havadan ve karadan yapılan erken müdahale sonucunda büyümeden, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi.