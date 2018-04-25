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Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli İtalya'da Soyunup Çimlere Uzandı...

Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli tatil için gittiği İtalya'nın Milano kentinde, sıcaktan bunalıp soyunarak çimlere uzandı.

Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli İtalya'da Soyunup Çimlere Uzandı...

Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli tatil için gittiği İtalya'nın Milano kentinde, sıcaktan bunalıp soyunarak çimlere uzandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 20:53
Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli İtalya'da Soyunup Çimlere Uzandı...

Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli İtalya'da Soyunup Çimlere Uzandı

Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli tatil için gittiği İtalya'nın Milano kentinde, sıcaktan bunalıp soyunarak çimlere uzandı.

Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle evlerimize giren ünlü oyuncu Serel Yereli seyahat amaçlı Avrupa'ya gitti.

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MİLANO'DA SOYUNUP ÇİMLER ÜZERİNE UZANDI

Tatil için İtalya'nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu sıcaktan bunalıp soyundu. Çimler üzerine uzanan gençgüzel, bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaştı.

 

"OH! HAVA SICAKTI SOYUNDUM"

Genç oyuncunun videoda "Oh! Hava sıcaktı soyundum. Kimse dönüp ne yapıyor?" diye bakmadı!" diyerek içinde bulunduğu durumun tadını çıkardı.

Anahtar Kelimeler:
Serel YereliItalyaKeyfi
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