Bodrum'da Onlarca Kedi, Köpek ve Tavuk Zehirlendi!

Bodrum'da onlarca kedi, köpek ve tavuk zehirlenerek öldü. Mahalle sakinleri kaldırım kenarlarında çok sayıda ölü kedi, köpek ve tavuk görünce şaşkına döndü.

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde sabah erken saatlerde evlerinden çıkan mahalle sakinleri sokak ortasında çok sayıda ölü köpek, kedi ve tavuk ile karşılaştı. Jandarmaya haber veren mahalle sakinleri ne yapacaklarını şaşırdı. Yaşayan köpekleri toplayıp veterinere götüren hayvan severler köpeklerin yaşaması için uzun uğraş verdi.

Veterinere götürülen köpekler de öldü. Toplamda 35 kedi, köpek ve tavuğun öldüğü olaya jandarma el koydu. Jandarma olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Zehrin nasıl ve kimler tarafından bırakıldığı öğrenilmesi için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenmeye alındı.

"BU KATLİAMLARA DUR DEMELİYİZ"

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Bu katliamlara dur demeliyiz. Sokaklarda köpekler, kediler ve tavuklar zehirlenerek öldü. Zannediyorum ki tarım ilacı kullanılarak öldürülmüşler. Çünkü çevrede yapılan araştırmalar sonucunda tavuk ve kıyma bulgularına rastlandı. Konu ile ilgili olarak arkadaşlarımız suç duyurusunda bulundu. İnsanların artık bilinçlenmesi gerekiyor. Bunun için bir an önce harekete geçmemiz lazım" ifadelerini kullandı.