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Bodrum'da korkutan yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık bir alan zarar gördü.

Bodrum'da korkutan yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık bir alan zarar gördü.

05 Temmuz 2018 Perşembe 21:56
Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık bir alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan otluk ve makilik alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti.

Yangına 2 uçak ve 3 helikopterle havadan da müdahale edildi. 


3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Yangın nedeniyle 3 hektarlık maki ve kısmen genç orman alanı zarar gördü. 

KOVALARLA BAHÇELERİ ISLATTILAR

Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar, kovalarla evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslattı.

VALİ CİVELEK: BÖLGEDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, Dağbelen mevkisinde çıkan yangının nedeninin henüz belli olmadığını, iki helikopter, 3 uçak ve çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile müdahale edildiğini söyledi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandığını kaydeden Civelek, 'Bölgede olumsuz bir durum yok. Ekiplerimiz de bölgede kontrol ve tedbir amaçlı bekliyor' dedi. 

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