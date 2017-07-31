Bm'den Türkiye'deki Mülteciler İçin Yeni İnternet Sitesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Türkiye'de bulunan 3 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı için "Help (Yardım)" adında 4 dilde internet sitesi kullanıma açtı.

"HELP" ADLI İNTERNET SİTESİ TÜRKİYE'DEKİ SIĞINMACI VE MÜLTECİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YANI SIRA SUNULAN HİZMETLER KONUSUNDA BİLGİLER İÇERECEK - SİTEDE TÜRKÇE, İNGİLİZCE, ARAPÇA VE FARSÇA DİL SEÇENEKLERİ BULUNACAK

Ankara, 31 Temmuz 17 (.): Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Türkiye'de bulunan 3 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı için "Help (Yardım)" adında 4 dilde internet sitesi kullanıma açtı.

BMMYK Türkiye ofisinden yapılan açıklamada, dünya çapında en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye'de, 3 milyonun üzerinde kayıtlı Suriyelinin yanı sıra BMMYK'ya kayıtlı diğer uyruklardan 300 bin sığınmacı ve mülteci bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Suriyeli mültecilerin yüzde 90'ından fazlası dahil bu kesimlerin büyük çoğunluğunun Türkiye'nin 81 ilinde kent ortamında yaşadıkları göz önünde bulundurulduğunda, yeni açılan "Help" adlı internet sitesinin BMMYK'nın mülteci ve sığınmacı nüfusuna erişimini artırmaya katkı sağlayacağı ifade edildi.

4 DİLDE MOBİL UYUMLU SİTE

Açıklamaya göre, "http://help.unhcr.org/turkey" bağlantısından erişilebilecek site, Türkiye'deki sığınmacı ve mültecilere sunulan bilgilere ilişkin BMMYK'nın çevrim içi arayüzü olarak hizmet verecek.

Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri bulunacak "Help" internet sitesi, Türkiye'deki sığınmacı ve mültecilerin, hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra hizmetler konusunda kapsamlı bilgiye kolaylıkla ulaşmalarına olanak tanıyacak.

İçerik ve teknik işlevsellik açısından sığınmacı ve mülteciler için özel tasarlanan site, mobil uyumlu da olacak.

"Help", hem Suriyeli mülteciler hem de diğer ülkelerden sığınmacı ve mülteciler tarafından en çok sorulan, kayıttan mülteci statüsü belirleme usullerine, eğitimden geçim kaynaklarına kadar bir dizi konuya ilişkin enformasyona erişim imkanı sunacak.

"BMMYK'NIN MÜLTECİLERE ERİŞİMİNİ ARTIRACAK"

Site, BMMYK Türkiye Ofisi'nin halihazırda kullanımdaki BMMYK'nın yetkisi ve Türkiye'deki faaliyetleri hakkında genel bilgi ve haberlerin paylaşıldığı resmi internet sitesi ile BMMYK'da sığınmacı ve mültecilerin dosyalarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşmalarını sağlayan "Sonuç" sayfasını tamamlayıcı nitelikte platform olarak hizmet verecek.

BMMKY Temsilci Vekili Paolo Artini, yeni siteyle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu internet sitesi aracılığıyla BMMYK, mültecilere erişimini ve onlarla iletişimini artıracak. Site, mültecilere kendileri, aileleri ve topluluklarıyla ilgili olduklarını düşündükleri güncel bilgi sağlayan bir portal sunup bu bilgiyi diğer mültecilerle zamanında ve erişebilir şekilde paylaşmalarına yardım edecek."

Türkiye'de Help'in kullanıma açılmasıyla BMMYK Türkiye, BMMYK'nın dünya çapındaki Help Ağı'na katılmış oldu.

(AA/GUR)