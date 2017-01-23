Bitki Çayına 'bilimsel' Tarif

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğçe Fafal, kışın tüketilen adaçayı ve ıhlamur gibi bitkilerin kaynatıldığında etkili bileşiklerini kaybettiğini, uzun süreli ve yanlış kullanımda ise "hormonal dengesizlik" gibi yan etkilere neden olabileceğini söyledi.

EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. FAFAL: "ADAÇAYI VE IHLAMURU KAYNATTIĞIMIZDA İÇİNDEKİ ETKİLİ BİLEŞİKLERİ UÇABİLİYOR. DEMLEME USULÜ İLE 5 DAKİKA KAYNAR SU İÇİNDE AĞZI KAPALI BİÇİMDE BEKLETTİKTEN SONRA TÜKETMEK GEREKİYOR. BÖYLE YAPMAZSAK ETKİSİ AZALABİLİR"

"PAPATYA OLARAK SATILAN SENEİCO ARTEMİS BİTKİSİ AKTARLAR TARAFINDAN SATILABİLİYOR VE TOKSİK BİLEŞİKLER İSTENMEYEN ETKİLER ORTAYA ÇIKARABİLİYOR"

"BİTKİLER YANLIŞ KULLANILDIĞINDA EN AĞIR OLARAK ÖLÜME KADAR GİDEN TABLOLARA NEDEN OLABİLİR. BELKİ DE 3-5 SENE SONRA BÖBREKLERDE KANSER GÖRÜLEBİLİR VE TÜKETİCİ BUNUN NEDENİNİ BİLE BİLMEYEBİLİR"

İzmir, 23 Ocak 17 : Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğçe Fafal, kışın tüketilen adaçayı ve ıhlamur gibi bitkilerin kaynatıldığında etkili bileşiklerini kaybettiğini, uzun süreli ve yanlış kullanımda ise "hormonal dengesizlik" gibi yan etkilere neden olabileceğini söyledi.

Fafal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi ve aromatik bitkilerin etkili bileşenlerinin analizi konusunda çalışmaların sürdüğünü, bitkilerin olumlu etkilerinin yanında istenmeyen birçok soruna yol açabileceğini söyledi.

Adaçayı, ıhlamur ve kuşburnu bitkisinin özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı kullanıldığını hatırlatan Fafal, genelde kaynatma usulü hazırlanan bitkilerin etkili bileşiklerini kaybettiğini ifade etti.

Kış çaylarında kullanılan bitkilerin "infüzyon" adı verilen biçimde kullanılması gerektiğini anlatan Fafal, şu bilgileri verdi:

"Adaçayı ve ıhlamuru kaynattığımızda içindeki etkili bileşikleri uçabiliyor. Demleme usulü ile 5 dakika kaynar su içinde ağzı kapalı biçimde beklettikten sonra tüketmek gerekiyor. Böyle yapmazsak etkisi azalabilir. Bitkiler tamamen zararsız değil. Kür şeklinde 3 aydan fazla kullanıldığında yan etkiler de gözlemlenebiliyor. "

Adaçayının çok ve yanlış kullanımında özellikle erkeklerde hormonal dengesizliklerin görüldüğünü vurgulayan Fafal, kış çaylarının günde en fazla 2-3 bardak tüketilmesi gerektiğini, aksi durumda yan etkilerinin de artabileceğini dile getirdi.

Bitki çayları kullanımında en önemli konunun ise "doğru bitki tüketimi" olduğuna dikkati çeken Fafal, "Papatya çayı adı altında bilinçsizce kullanılan başka bitkiler var. Papatya olarak satılan seneico artemis bitkisi aktarlar tarafından satılabiliyor ve toksik bileşikler istenmeyen etkiler ortaya çıkarabiliyor. Karaciğerde toksik etki ortaya çıkabilir. Bazı bitkilerin yanlış kullanımında böbrek ve karaciğerde harabiyet oluşabiliyor." diye konuştu.

GÜZELLEŞMEK İSTEYENLER "DİKKAT"

Halk arasında zayıflama ve gençleşme umuduyla içilen bitkiler arasında bulunan mısır püskülü ve funda bitkisinin, asıl etkisinin idrar söktürücü olduğuna değinen Fafal, aynı amaçla maydonozun da kullanıldığını ancak bu bitkinin de adet söktürücü özelliğinin bulunduğunu, fazla kullanıldığında hamilelerde düşüğe neden olabileceğini anlattı.

Fafal, güzelleşmek isteyenlerin bitkilere veya bitkilerin kullanıldığı çaylara yöneldiğine işaret ederek, bitkilerin kırışıkları tamamen açacak etkisinin olmadığını söyledi.

Kullanılan bitkilerin yetişme ve saklama koşullarının da büyük önem taşıdığının altını çizen Fafal, "Aktardan alınan bitkinin türü yanlış olabilir, A bitkisi yerine içinde toksik bileşikler olan B bitkisi toplanmış olabilir. Toplanan bitki yol kenarında ve egzoz gazlarına, ağır metale maruz kalmış olabilir. Depolanma koşulları nedeniyle içinde kemirici pisliği bulaşabilir." dedi.

Fafal, yanlış bitki kullanmak istemeyen bir vatandaşın bitkilerle ilgili eğitim alan eczacılara başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bitkiler yanlış kullanıldığında en ağır olarak ölüme kadar giden tablolara neden olabilir. Belki de 3-5 sene sonra böbreklerde kanser görülebilir ve tüketici bunun nedenini bile bilmeyebilir." diye konuştu.

(AA/RU/FEZ)