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Bireysel Kullanıcılar Siber Saldırılara Karşı Savunmasız

Bireysel Kullanıcılar Siber Saldırılara Karşı Savunmasız

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:30
Bireysel Kullanıcılar Siber Saldırılara Karşı Savunmasız

Siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab'in META (Ortadoğu, Türkiye ve Afrika) Bölgesi'nden Sorumlu Genel Müdürü Amir Kanaan, araştırmalarına göre Türkiye'de siber saldırıların yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını belirterek, bireysel kullanıcıların siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu söyledi.

Kanaan, "Genellikle küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılarda siber güvenlik konusunda eksiklik görüyoruz. Türkiye'de yaptığımız araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 46'sının dizüstü bilgisayarları, tablet ve telefonlarında herhangi bir korumaya sahip olmadıklarını gördük. Bu durum tehlike oluşturuyor." dedi.

Kanaan, AA muhabirine, Kaspersky Lab'in Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaspersky'nin Ortadoğu ve Afrika bölgelerine çok önem verdiğine işaret eden Kanaan, birçok ülkede ofislerinin bulunduğunu söyledi.

Kanaan, şirketin 10 yıldır Türkiye pazarında olduğuna dikkati çekerek, "Türk hükümetinin yürüttüğü siber güvenlik girişimiyle gerçekten çok ilgiliyiz ve bu girişimin destekçisi olmak istiyoruz. Türkiye'de siber güvenlik bilincinin geliştirilmesinde deneyimlerimizle katkı sunabiliriz." diye konuştu.

Kurumsal düzeyde siber güvenlik farkındalığının yüksek olduğunu dile getiren Kanaan, hükümetin siber güvenlik alanında çalışacak iş gücünü artırmaya yönelik çalışmalarının olduğunu ifade etti.

Kanaan, kurumlarda siber güvenliğin geliştirilmesine yönelik yatırımların olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Genellikle küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılarda siber güvenlik konusunda eksiklik görüyoruz. Türkiye'de yaptığımız bir araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 46'sının dizüstü bilgisayarları, tablet ve telefonlarında herhangi bir korumaya sahip olmadıklarını gördük. Bu durum tehlike oluşturuyor. Siber suçlar, hükümetler, küçük işletmeler hatta bireysel kullanıcılar da dahil artık herkesi hedef alıyor. Her türlü koruma artık çok önem taşıyor. Cep telefonlarının bile 'hack'lenebileceği ve korumaya ihtiyacın olduğu konusunda farkındalık sahibi olmak önemli çünkü cep telefonunuzda başkalarıyla paylaşmak istemeyeceğiniz önemli bilgiler mevcut."

Siber güvenliğin sağlanması için farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Kanaan, siber güvenlik pazarı büyürken bu alanda çalışan sayısının yetersiz kaldığına dikkati çekti.

Kanaan, Ortadoğu, Türkiye ve Afrika'da siber güvenlik alanında çalışacak öğrenci yetiştirecek bir girişim başlattıklarını ve bunun için çeşitli üniversitelerle görüştüklerini anlatarak, "Söz konusu program bir yıllık ve eğitimden sonra öğrenci siber güvenlik derecesine sahip şekilde mezun olacak. Bu Türkiye'de yeni başlattığımız bir girişim. Programı uygulayabileceğimiz üniversiteler bulmak için çalışmalara başlayacağız. Böylece siber güvenlik alanında bilgili ve deneyimli, Türkiye ve yurt dışında çalışabilecek öğrenciler yetişmiş olacak." diye konuştu.

Siber saldırıların önceki yıllara göre daha da yaygınlaştığını belirten Kanaan, şunları kaydetti:
"Örneğin bilgisayarınızı şifreliyor ve sizden para istiyorlar. Saldırıya uğrayan kullanıcılarla konuştuğumuzda şifrenin kırılması için istenen paranın ortalama 500 dolar olduğunu görüyoruz ancak istenilen tutar karşılığı sağlanan anahtarlar bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. İşletmelerden bahsettiğimizde saldırıların maliyeti daha da yükseliyor. Yaptığımız bir araştırmaya göre, saldırıların bir işletmeye maliyeti ortalama 600 bin doları buluyor. Araştırmalarımız saldırıların küresel boyutta arttığını gösteriyor. Türkiye'de de siber saldırılarda bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir artış söz konusu."

Kanaan, şirketin Türkiye'deki operasyonlarına da değinerek, "Türkiye önemli bir pazar ve Kaspersky buraya çok ilgi duyuyor. Şirket aynı zamanda ülke ekonomisine de yardımcı olmaya ilgili. Örneğin fiyatlarımızı Türk lirası olarak belirliyoruz. Bu önemli çünkü döviz kurundaki gelişmeler bizim müşterilerimizi kesinlikle etkilemiyor. Öte yandan Türkiye'de, Ankara ve İstanbul'da olmak üzere iki ofisimiz var. Türkiye'deki operasyonlarımızı da yüzde 25 oranında genişleteceğiz." ifadesini kullandı.

Türk şirketleriyle de iş birliğine hazır olduklarını dile getiren Kanaan, halihazırda iki şirketle iş birliği yaptıklarını bildirdi.

 

Son Güncelleme: 08.09.2018 14:52
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