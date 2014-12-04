“Bir İnsanın Kalbini Elime Aldım“

Gündeme oturan "sahte doktor"Ali Haktan Yılman'ın (24), İstanbul Büyükçekmece'den İzmit'e pek çok özel hastane ve bir ambulans şirketinde çalıştığı ortaya çıktı. Özel bir hastanede mide ve obezite ameliyatlarına giren Yılman, ameliyathane ve ambulansta çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış. Yılman'ın acil servisine sahte belgeyle girip 3 ay kadar bulunduğu İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden üst düzey bir yetkili, konuyla ilgili yeni bilgiler verdi. Yılman'ın gözlem için sahte Türk Tabipleri Birliği kimliğiyle hastaneye gittiğini, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda bu hastanenin acil bölümünü tercih edeceğini söyleyerek asistanları ikna ettiğini anlatan yetkili, "Doktorlarla dostluklarını ilerletip nöbetlerde kalmış. Ama aktif olarak görev yapmamış, hasta muayene etmemiş. Acildeki arkadaşların iyi niyetinden yararlanmış" diye konuştu. Yetkili, "Hassas davranmayan ve idareden izin almayan kişiler için idari soruşturma başlatıldı. Emniyet ve adli makamlar tarafından da soruşturma açıldı" dedi.



'MUHTEMELEN HASTA'



Yılman'ın hastanelerinin adını kullanarak başka hastanelere başvurduğunu dile getiren yetkili, "15 Ekim'de TUS açıklanıyor. Asistan arkadaşlar, 'Ne oldu?' diye sormuş. Haydarpaşa Numune Hastanesi Acil Bölümü'nü kazandığını söylemiş. Arkadaşlar yalan söylediğini anlayınca hastaneden uzaklaşmış. Haydarpaşa ve Yeditepe hastanelerine de gitmiş. 'Göztepe'den sertifikam var' demiş. Bu adam muhtemelen hasta" dedi.



Bu arada Yılman'ın, geçen pazar günü uçakla Nevşehir'e gittiği iddia edildi. Yılman'ın gazetedeki fotoğrafını gören bir avukat, Yılman ile pazar akşamı saat 19.40 uçağıyla yan yana koltuklarda İstanbul'dan Nevşehir'e gittiklerini söyledi. Yılman'ı fotoğrafından tanıdığını söyleyen avukat, "Ne iş yaptığını sordum. Doktor olduğunu söyledi. Yanımızda bir İtalyan oturuyordu. İngilizce bir şeyler sordu. Kadına yanıt veremedi. 'İngilizce bilmeyen doktor mu olur?' diye şaka yaptım" dedi. Yılman'ın kız kardeşinin Nevşehir'de yatılı okuduğu öğrenildi.



'DİPLOMA OLMAYINCA GELMEMESİNİ SÖYLEDİK'



Yılman'ın çalıştığı ambulans şirketinin yetkilisi de "Şirketimize geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olduğunu söyledi. Doktor olarak başvurdu. Diplomasını sorduk. Hemen getiremeyeceğini belirtip gözlemci olarak kalıp kalamayacağını sordu. Müdahale yetkisi olmadan kalabileceğini söyledik. 2-3 gün sonra yine diplomasını sorduk. Getiremeyeceğini söyleyince, şirkete uğramamasını bildirdik" diye konuştu. Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Yılman'ın 'sahtecilik, dolandırıcılık ve ispatlanması halinde 'kasten yaralama ile kasten öldürme'den yargılanabileceğini söyledi.



AİLESİ PSİKOLOĞA GÖNDERMİŞ



Yılman'ın babası Naci Yılman, "2010'da eşimle boşandık. Boşandıktan sonra ne çocuklarımı ne de eşimi gördüm. Gazetede oğlumun haberini görünce çok şaşırdım. Biz boşandıktan sonra oğlum, Van'ın Edremit İlçesi'nden ayrıldı. Geçtiğimiz aylarda lüks bir arabayla Edremit'e gelmiş, kurban kesmiş. Amcası üniversite sınavı için dershane parası vermişti, o parayla kaybolmuştu" dedi. Yılman'ın psikolojik tedavi gördüğünü anlatan dayısıysa, "Psikoloğa gönderdik. Psikoloğu kandırdı, tedavisi yarıda kaldı. Yakalanıp tedavi edilmesi gerekiyor" diye konuştu.