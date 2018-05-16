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Bir  ilimizde daha petrol bulundu!

Geçtiğimiz hafta Batman'ın Sason ilçesinde ilk kez açılan kuyudan kaliteli petrol bulunmasının ardından bu kez güzel haber Mardin ve Şırnak'tan geldi.

Bir  ilimizde daha petrol bulundu!

Geçtiğimiz hafta Batman'ın Sason ilçesinde ilk kez açılan kuyudan kaliteli petrol bulunmasının ardından bu kez güzel haber Mardin ve Şırnak'tan geldi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 21:54
Bir  ilimizde daha petrol bulundu!

Bir  ilimizde daha petrol bulundu!

Geçtiğimiz hafta Batman'ın Sason ilçesinde ilk kez açılan kuyudan kaliteli petrol bulunmasının ardından bu kez güzel haber Mardin ve Şırnak'tan geldi.

Geçtiğimiz hafta Batman'ın Sason ilçesinde ilk kez açılan kuyudan kaliteli petrol bulunmasının ardından bu kez Mardin ve Şırnak'ta petrol bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ, Mardin ve Şırnak illerinde ruhsat sahibi olduğu bir arama sahasında keşfettiği ham petrol için 4 ayrı paftada işletme ruhsatı almak için başvurdu.

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Söz konusu ruhsat için şirket, 2 Mayıs 2018 Çarşamba ve bunu tamamlayan 7 Mayıs 2018 Pazartesi tarihli dilekçelerle başvurusunu iletti.

BATMAN SASON'DA DA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta da Batman'ın Sason ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınında iki ay önce ilk kez çalışma başlatan TP Batman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Herent-2' adı verilen kuyuda petrole rastlamıştı.

TP'nin sahası olarak bilinen ve TPIC'in sondaj çalışmalarını üstlendiği kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte kaliteli petrol tabakasına rastlandığı açıklanmıştı.

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BatmanPetrolBulundu
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