Bir Haftada 40 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türkiye genelinde 16-23 Temmuz'da düzenlenen terör operasyonlarında 40 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 898 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 81, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 13, sol örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 11, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 334 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda 439'u terör suçları, 118'i düzensiz göç ve 3 bin 326'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 883 kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 26'sı ölü, 6'sı sağ ve 8'i teslim olmak üzere 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Meryem Özsöğüt'ün de bulunduğu bildirildi.

Diyarbakır, Tokat ve Hakkari'deki operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 12 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca patlayıcı yapımında kullanılan 39 kilogram madde, 16 el bombası, biri füze, 17'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 21 silah ile bin 100 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 518 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 425 kilogram esrar, 15 kilogram eroin, 1,5 kilogram kokain, 3 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 kilogram metamfetamin, 7 bin 687 ectasy hap, 123 bin 882 captagon, 900 sentetik ecza, 729 bin 9 kök kenevir bitkisi, 372 bin 321 paket kaçak sigara ve 89 ton 769 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve düzenlenen operasyonlar kapsamında 368 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 53 kilogram esrar, 4,5 kilogram eroin, 2,8 kilogram sentetik kannabinoid, 2,4 kilogram metamfetamin, 7 bin 464 ecstacy, 159 captagon, 594 adet sentetik ecza, bin 283 kök kenevir bitkisi ile 18 tabanca ve tüfek bulundu.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 403 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 267 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 740'ı denizlerde olmak üzere 6 bin 801 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 105 şüpheli gözaltına alındı.

ASAYİŞ DENETİMLERİ

İnsanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilenmek suretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren özellikle yerli ve yabancı çocuklar ile yetişkin kişilerin tespit edilip yakalanmasına ve kayıp çocukların bulunmasına yönelik 20 Temmuz Cuma günü ülke genelinde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2 gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda 33 bin 334 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada 233 bin 16 kişi, 65 bin 14 araç ve bin 468 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde 24'ü çocuk olmak üzere 25 kayıp kişi bulunurken aranan 19 araç ve 489 şüpheli yakalandı, 550 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

